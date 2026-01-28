На момент смерті акторці був 71 рік. Про важку втрату повідомив її син Володимир Крижанівський у фейсбук-публікації.

Дивіться також Де зараз і як живе Лариса Руснак, яка була ведучою "Лото-Забави"

Померла Тамара Плашенко: що відомо?

28 січня 2026 року стало відомо про смерть відомої української акторки Тамари Плашенко. За словами її сина, впродовж останнього часу жінка боролася з важкою формою раку.

У акторки діагностували хворобу після того, як вона попрощалася зі своїм коханим чоловіком. За словами сина, після смерті батька вона немов втратила бажання жити, і ніхто й ніщо не могли замінити їй покійного чоловіка.

Я не знаю, як вона (чи вони разом) начаклувала цей рак мозку, але з усіх можливих варіантів отримала найскладніший: неоперабельний через місцерозташування, дуже швидкий та агресивний, невиліковний за будь-які гроші,

– сказав син покійної акторки.

Крижанівський додав, що вони випробували все можливе – були у кращих нейрохірургів, пройшли та променеву, і хімієтерапію. Однак усе виявилося марним. Акторка згасала з кожним днем.

У травні, попри те, що ноги вже почали відмовляти, вона зіграла свою останню виставу в Театрі на Подолі.

Що відомо про Тамару Плашенко?