На момент смерті акторці був 71 рік. Про важку втрату повідомив її син Володимир Крижанівський у фейсбук-публікації.
Померла Тамара Плашенко: що відомо?
28 січня 2026 року стало відомо про смерть відомої української акторки Тамари Плашенко. За словами її сина, впродовж останнього часу жінка боролася з важкою формою раку.
У акторки діагностували хворобу після того, як вона попрощалася зі своїм коханим чоловіком. За словами сина, після смерті батька вона немов втратила бажання жити, і ніхто й ніщо не могли замінити їй покійного чоловіка.
Я не знаю, як вона (чи вони разом) начаклувала цей рак мозку, але з усіх можливих варіантів отримала найскладніший: неоперабельний через місцерозташування, дуже швидкий та агресивний, невиліковний за будь-які гроші,
– сказав син покійної акторки.
Крижанівський додав, що вони випробували все можливе – були у кращих нейрохірургів, пройшли та променеву, і хімієтерапію. Однак усе виявилося марним. Акторка згасала з кожним днем.
У травні, попри те, що ноги вже почали відмовляти, вона зіграла свою останню виставу в Театрі на Подолі.
Що відомо про Тамару Плашенко?
- Тамара Плашенко – українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України.
- Вона народилася у Львові, де навчалася та жила.
- Згодом закінчила Київський інститут театрального мистецтва та працювала у театрах.
- Її чоловіком був український актор Олександр Крижанівський, який помер 21 листопада 2023 року.
- Серед ролей Тамари Плашенко в театрі – "Сон літньої ночі", "Квартал небожителів", "Сто тисяч", "Моє століття", "Передчуття Мина Мазайла", "Спостерігач", "Сніг у квітні" та чимало інших.
- За словами її сина Володимира Крижанівського, тепер вони з батьком знову разом.