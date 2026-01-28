На момент смерти актрисе был 71 год. О тяжелой утрате сообщил ее сын Владимир Крыжановский в фейсбук-публикации.
Умерла Тамара Плашенко: что известно?
28 января 2026 года стало известно о смерти известной украинской актрисы Тамары Плашенко. По словам ее сына, в течение последнего времени женщина боролась с тяжелой формой рака.
У актрисы диагностировали болезнь после того, как она попрощалась со своим любимым мужем. По словам сына, после смерти отца она словно потеряла желание жить, и никто и ничто не могли заменить ей покойного мужа.
Я не знаю, как она (или они вместе) наколдовала этот рак мозга, но из всех возможных вариантов получила самый сложный: неоперабельный из-за месторасположения, очень быстрый и агрессивный, неизлечимый за любые деньги,
– сказал сын покойной актрисы.
Крыжановский добавил, что они испробовали все возможное – были у лучших нейрохирургов, прошли и лучевую, и химиотерапию. Однако все оказалось бесполезным. Актриса угасала с каждым днем.
В мае, несмотря на то, что ноги уже начали отказывать, она сыграла свой последний спектакль в Театре на Подоле.
Что известно о Тамаре Плашенко?
- Тамара Плашенко – украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины.
- Она родилась во Львове, где училась и жила.
- Впоследствии окончила Киевский институт театрального искусства и работала в театрах.
- Ее мужем был украинский актер Александр Крыжановский, который умер 21 ноября 2023 года.
- Среди ролей Тамары Плашенко в театре – "Сон в летнюю ночь", "Квартал небожителей", "Сто тысяч", "Мой век", "Предчувствие Мина Мазайло", "Наблюдатель", "Снег в апреле" и многие другие.
- По словам ее сына Владимира Крыжановского, теперь они с отцом снова вместе.