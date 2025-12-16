Известная украинская актриса Тамара Яценко перенесла сложную операцию

Тамара Яценко, известная украинская актриса, перенесла сложную операцию. Народную артистку Украины прооперировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу украинской актрисы Ольги Сумской. В материале узнаете больше подробностей о тяжелой операции.

Что известно об операции Тамары Яценко?

В своих соцсетях Ольга Сумская рассказала, что Тамаре Яценко сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Эта процедура была необходима для того, чтобы актриса смогла вернуться к движению, полноценной жизни и сцены. В то же время Ольга Сумская призвала поддержать артистку финансово и морально, ведь общая стоимость операции составляет 201 572 гривны.

Ольга Сумская отметила, что имеет все официальные документы, подтверждающие эти расходы. Средства идут на имплант, комплектующие, медицинские услуги и пребывание в больнице. Она отметила, что для одного человека это очень большая сумма, но в единстве можно сделать доброе дело.

Для одного человека – это огромная сумма, но вместе мы способны сделать чудо. Тамара – воистину народная артистка Украины, человек, который всю жизнь дарит эмоции, смех и свет зрителям. Сегодня она нуждается в поддержке от нас,

– подчеркнула Ольга.

Что известно о Тамаре Яценко?