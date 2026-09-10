Тяжелая атлетика, любовь и танцы: вышел трейлер новой украинской комедии

В центре сюжета – Арсен, тренер по тяжелой атлетике в провинциальном Дворце культуры и спорта. Его главная цель – подготовить своего подопечного Сашка к Олимпиаде. Но планы на большие спортивные победы внезапно меняются из-за нелепого недоразумения.

Как сообщает 24 Канал, именно это и является главной темой новой украинской романтической комедии "Танцы со штангой".

В центре сюжета – Арсен, тренер по тяжелой атлетике в провинциальном Дворце культуры и спорта. Его главная цель – подготовить своего подопечного Сашка к Олимпиаде. Но планы на большие спортивные победы внезапно меняются из-за нелепого недоразумения.

Арсена обвиняют в травме тренера по танцам и в качестве "наказания" заставляют возглавить танцевальную секцию. Теперь вместо железа, тяжелых тренировок и подготовки к Олимпиаде перед ним – танцоры, хореография и необходимость как-то пережить этот кардинальный поворот в карьере.

"Танцы со штангой": смотреть трейлер

Главные роли исполнили Роман Кучерявенко и Паола-Элизабет Джим. Для обоих актеров "Танцы со штангой" стали дебютом в главных ролях в полнометражном фильме.

Актеры действительно тренировались



Фильм "Танцы со штангой" / Фото Crazy Train



Со штангой и танцами создатели решили не хитрить. Молодые актеры готовились к съемкам в течение трех месяцев.

Они тренировались вместе с участником Олимпийских игр, мастером спорта Украины международного класса Сергеем Тагировым, а хореографию осваивали под руководством профессиональных танцоров Андрея Ульянова и Анастасии Сухановой.

За фильмом стоят создатели "Безумной свадьбы"

"Танцы со штангой" стали продюсерским дебютом для Арама Арзуманяна. Вместе с режиссером Олегом Борщевским и сценаристами Николаем Куциком и Кириллом Тимченко он создал новую продюсерскую компанию Crazy Train.

Команда уже работала над украинскими комедиями "Безумная свадьба", "DZIDZIO Контрабас" и "Поезд в 31 декабря". Саундтреком к новой картине стала песня группы Kadnay.

Узнать, сможет ли тренер по тяжелой атлетике научить танцоров дисциплине, а танцы – хотя бы немного расслабить спортсменов, можно будет в кинотеатрах с 22 октября.

А еще этой зимой в украинский прокат выйдет хорошая рождественская семейная комедия. А пока ждем премьеру – можете уже сейчас посмотреть трейлер фильма.