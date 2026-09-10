Як повідомляє 24 Канала, саме це головна тема нової української романтичної комедії "Танці зі штангою".

У центрі сюжету – Арсен, тренер з важкої атлетики у провінційному Палаці культури та спорту. Його головна мета – підготувати свого вихованця Сашка до Олімпіади. Але плани на великі спортивні перемоги раптово змінюються через безглузде непорозуміння.

Арсена роблять винним у травмі тренера з танців і як "покарання" змушують очолити танцювальну секцію. Тепер замість заліза, важких тренувань і підготовки до Олімпіади перед ним – танцівники, хореографія та необхідність якось пережити цей кардинальний поворот кар’єри.

"Танці зі штангою": дивтись трейлер

Головні ролі виконали Роман Кучерявенко та Паола-Елізабет Джим. Для обох акторів "Танці зі штангою" стали дебютом у головних ролях у повнометражному фільмі.

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Актори справді тренувалися



Фільм "Танці зі штангою" / Фото Crazy Train



Із штангою та танцями творці вирішили не хитрувати. Молоді актори готувалися до зйомок протягом трьох місяців.

Вони тренувалися разом з учасником Олімпійських ігор, майстром спорту України міжнародного класу Сергієм Тагіровим, а хореографію опановували під керівництвом професійних танцівників Андрія Ульянова та Анастасії Суханової.

За фільмом – творці "Скаженого весілля"

"Танці зі штангою" стали продюсерським дебютом для Арама Арзуманяна. Разом із режисером Олегом Борщевським та сценаристами Миколою Куциком і Кирилом Тимченком він створив новий продакшн Crazy Train.

Команда вже працювала над українськими комедіями "Скажене весілля", "DZIDZIO Контрабас" та "Потяг у 31 грудня". Саундтреком до нової стрічки стала пісня гурту Kadnay.

Побачити, чи зможе тренер з важкої атлетики навчити танцівників дисципліни, а танці – хоча б трохи розслабити спортсменів, можна буде в кінотеатрах із 22 жовтня.

А ще цієї зими в український прокат вийде добра різдвяна сімейна комедія. А поки чекаємо на прем’єру – можете вже зараз подивитися трейлер стрічки.