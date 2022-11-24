К тому же сценарист Тарантино считает, что увлечение режиссеров и продюсеров кинокомиксами не приведет ни к чему хорошему в киноискусстве. А вот прославившихся актеров, сыграв в лентах Marvel, он не считает кинозвездами.

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Тарантино остро высказался о "марвелизации" Голливуда

В подкасте 2 Bears, 1 Cave, Тарантино сказал, "часть "марвелизации" Голливуда заключается в том, что у вас есть все эти актеры, ставшие знаменитыми, играя этих персонажей. Но ведь они не кинозвезды. Правильно? Капитан Америка – звезда. Или Тор – звезда. И я не первый, кто это говорит. Я думаю, это было сказано миллион раз. Но, знаете, именно эти персонажи франшизы становятся звездами.

Тарантино в подкасте 2 Bears, 1 Cave: смотрите видео

Реакция Симу Лю

Стоит отметить, что Симу Лю стал первым азиатским актером, снявшимся в главной роли фильма Marvel Studios, в частности в фильме "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Квентин Тарантино ясно дал понять, что фильмы Marvel – не его тема, но актер Симу Лю любезно напомнил режиссеру, что стоящие за ними фильмы и студия предоставили малоизвестным актерам шанс быть замеченными на большом экране.

Если бы звезд выбирали Тарантино и Скорсезе, у меня никогда не было бы возможности сняться в фильме стоимостью более 400 миллионов долларов,

— сказал Симу Лю в твиттере.

Он продолжил: "Ни одна киностудия не может быть идеальной. Но я горжусь тем, что работаю с компанией, которая прилагает постоянные усилия для улучшения разнообразия на экране, создавая героев, вдохновляющих людей из всех сообществ во всем мире".

Кстати, прежде чем высказать о "марвелизации" Голливуда, Тарантино уточнил, что он не "ненавидит" фильмы Marvel, но сказал, что не "любит их".

Напомним, недавно Квентин Тарантино назвал худший фильм в истории и сравнил его с "птицей, которая гадит вам на голову". Им стала картина режиссера Роберта Альтмана "Брюстер МакКлауд".