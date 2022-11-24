Ранее говорилось о том, что Марго Робби может заменить Джонни Деппа в новых "Пиратах", но спустя некоторое время эту информацию опровергли. Итак, через пять лет после последнего фильма, к своей легендарной роли вернется Джонни Депп.

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Джонни Депп появится в 6-й части "Пиратов Карибского моря"

Депп сыграл роль капитана Джека Воробья во всех предыдущих пяти фильмах: "Проклятие Черной Жемчужины", "Сундук мертвеца", "На краю света" и "Месть Салазара", вышедший в 2017 году. В 2018 году его исключили из франшизы в связи с судебным процессом с бывшей супругой Эмбер Герд.

Примите во внимание. После хейта и буллинга, с которым Депп столкнулся во время судебного процесса с Гердом, от него отказались самые известные кинокомпании мира. В июне 2022 года актер выиграл суд и сказал, что к нему "вернулась жизнь". Первой большой ролью после 6-летнего перерыва в кино стала роль незрячего короля Людовика XV в драме "Жанна Дюбарри". Теперь будем ждать первые кадры у новых "Пиратов Карибского моря".

Съемки шестой части начнутся в феврале 2022 года в Великобритании. Инсайдеры сообщили, что рабочее название нового фильма, созданного Disney, – "День на море".

Джонни собирается вернуться в роли капитана Джека Воробья. Все находится на начальном этапе, и проект, который называется "День на море", пока не имеет режиссера,

– говорится в сообщении.

"Брюс Хендрикс, работавший над первыми тремя фильмами, назначен исполнительным продюсером нового проекта. Ожидается, что пробы Джонни состоятся в начале февраля, прежде чем начнется производство", - дополнили они.

Напомним, ранее Disney уже намекал на то, что хочет вернуть Джонни Деппа к франшизе. Компания пообещала актеру 301 миллион долларов за роль капитана Джека Воробья. Тогда же звезда заявляла, что больше не будет работать с Disney после того, как кинокомпания заставила его чувствовать себя "виновным, пока его невиновность не будет доказана".

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Что нужно знать об эпатажном образе Джека Воробья

Роль привлекательного и эпатажного пирата Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря" в 2003 году ознаменовала новый этап в карьере Джонни Деппа и стала настоящим бенефисом для уже признанного актера.

Главные составляющие фирменного образа, обеспечивавшие каждой новой части пиратской франшизы рекордное кассовое собрание, актер позаимствовал из музыкального мира – на съемочной площадке он пытался подражать гитаристу The Rolling Stones Киту Ричардсу. Так с легкой руки Джонни старомодный корсар превратился в настоящего рокера.

Джонни Депп в роли Капитана Джека Воробья: смотрите видео с лучшими моментами