Ранее говорилось о том, что Марго Робби может заменить Джонни Деппа в новых "Пиратах", но спустя некоторое время эту информацию опровергли. Итак, через пять лет после последнего фильма, к своей легендарной роли вернется Джонни Депп.
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Джонни Депп появится в 6-й части "Пиратов Карибского моря"
Депп сыграл роль капитана Джека Воробья во всех предыдущих пяти фильмах: "Проклятие Черной Жемчужины", "Сундук мертвеца", "На краю света" и "Месть Салазара", вышедший в 2017 году. В 2018 году его исключили из франшизы в связи с судебным процессом с бывшей супругой Эмбер Герд.
Съемки шестой части начнутся в феврале 2022 года в Великобритании. Инсайдеры сообщили, что рабочее название нового фильма, созданного Disney, – "День на море".
Джонни собирается вернуться в роли капитана Джека Воробья. Все находится на начальном этапе, и проект, который называется "День на море", пока не имеет режиссера,
– говорится в сообщении.
"Брюс Хендрикс, работавший над первыми тремя фильмами, назначен исполнительным продюсером нового проекта. Ожидается, что пробы Джонни состоятся в начале февраля, прежде чем начнется производство", - дополнили они.
Напомним, ранее Disney уже намекал на то, что хочет вернуть Джонни Деппа к франшизе. Компания пообещала актеру 301 миллион долларов за роль капитана Джека Воробья. Тогда же звезда заявляла, что больше не будет работать с Disney после того, как кинокомпания заставила его чувствовать себя "виновным, пока его невиновность не будет доказана".
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Что нужно знать об эпатажном образе Джека Воробья
Роль привлекательного и эпатажного пирата Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря" в 2003 году ознаменовала новый этап в карьере Джонни Деппа и стала настоящим бенефисом для уже признанного актера.
Главные составляющие фирменного образа, обеспечивавшие каждой новой части пиратской франшизы рекордное кассовое собрание, актер позаимствовал из музыкального мира – на съемочной площадке он пытался подражать гитаристу The Rolling Stones Киту Ричардсу. Так с легкой руки Джонни старомодный корсар превратился в настоящего рокера.
Джонни Депп в роли Капитана Джека Воробья: смотрите видео с лучшими моментами