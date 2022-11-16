Весной Disney рассматривал два варианта сценария перезапуска "Пиратов Карибского моря", один из них был из Марго Робби. Однако 32-летняя актриса сообщила, что компания отказалась показывать женских персонажей в главных ролях во франшизе.

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Марго Робби не будет сниматься в новых "Пиратах Карибского моря"

В интервью Vanity Fair Марго Робби рассказала, что создатели заморозили новый проект.

У нас была идея, и мы разрабатывали ее какое-то время, давным-давно, чтобы было больше женской истории – не совсем женской, а просто другой тип истории – которая, как нам казалось, была бы действительно крута. Но я предполагаю, что они не хотят этого делать,

- сказала Робби.

Известно, что звезда работала в проекте со сценаристкой Кристиной Ходсон. Ранее они работали над фильмом "Хищные птички", в котором Робби сыграла Харли Квин.

Что нужно знать о Марго Робби Марго Робби – австралийская актриса. После переезда в США, снялась в сериале "Пен Американ", а позже дебютировала в ромкоме Ричарда Кертиса "Любимый из будущего" и в биографической драме Мартина Скорсезе "Волк из Уолл-стрит". Интересной ее работой является роль Гарли Квин в супербоевике "Отряд самоубийц" и "Хищные плашки". Кроме этого, в 2016 году Марго сыграла Джейн Портер в приключенческом фильме "Легенда о Тарзане".

Что известно о франшизе "Пираты Карибского моря"