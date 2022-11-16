Весной Disney рассматривал два варианта сценария перезапуска "Пиратов Карибского моря", один из них был из Марго Робби. Однако 32-летняя актриса сообщила, что компания отказалась показывать женских персонажей в главных ролях во франшизе.
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Марго Робби не будет сниматься в новых "Пиратах Карибского моря"
В интервью Vanity Fair Марго Робби рассказала, что создатели заморозили новый проект.
У нас была идея, и мы разрабатывали ее какое-то время, давным-давно, чтобы было больше женской истории – не совсем женской, а просто другой тип истории – которая, как нам казалось, была бы действительно крута. Но я предполагаю, что они не хотят этого делать,
- сказала Робби.
Известно, что звезда работала в проекте со сценаристкой Кристиной Ходсон. Ранее они работали над фильмом "Хищные птички", в котором Робби сыграла Харли Квин.
Что нужно знать о Марго РоббиМарго Робби – австралийская актриса. После переезда в США, снялась в сериале "Пен Американ", а позже дебютировала в ромкоме Ричарда Кертиса "Любимый из будущего" и в биографической драме Мартина Скорсезе "Волк из Уолл-стрит". Интересной ее работой является роль Гарли Квин в супербоевике "Отряд самоубийц" и "Хищные плашки". Кроме этого, в 2016 году Марго сыграла Джейн Портер в приключенческом фильме "Легенда о Тарзане".
Что известно о франшизе "Пираты Карибского моря"
- Приключенческая франшиза начала свою историю в 2003 году с первым фильмом, который назывался "Проклятие Черной Жемчужины". Впоследствии, в 2006 и 2007 годах, вышли вторая и третья части "Пиратов Карибского моря" - "Сундук мертвеца" и "На краю света". Эти съемки были самыми дорогими в истории кинематографа.
- Через четыре года, в 2011 году, вышла следующая часть франшизы – "На странных берегах". В мае 2017 года появилась пятая – "Месть Салазара".
- Приключенческие фильмы приобрели большую популярность в Украине. В частности, "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" был вторым фильмом после мультфильма "Тачки", который зрители тогда смогли посмотреть в отечественных кинотеатрах на украинском языке.
- Главные роли дублировали: Олег "Фагот" Михайлюта (Джека Спарроу), заслуженный артист Украины Остап Ступка (Вила Тернера), молодая актриса Инна Беликова (Элизабет Свонн), народный артист Украины Богдан Ступка (отец Вилла Тернер).