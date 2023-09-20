В разговоре с Машей Евфросинией артист признался, что начал делать представления в конце лета 2022 года. Впрочем, даже тогда он жил на свои сбережения, ведь все средства шли на благотворительность.

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Тарас Цымбалюк о гонорарах во время войны

Тарас Цымбалюк сравнил свои заработки во время войны с зарплатой в 2021 году. По его словам, сейчас доход стал во много раз меньше.

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Для понимания, за лето 2021 у меня был только один выходной. Что касается периода войны, то ничего не зарабатывал до конца лета 2022 года. Я о заработке тогда не думал, пока мне не сказали: "Чуваче, у тебя закончатся деньги, надо делать спектакль,

– рассказал актер.

Он дополнил, что они отдавали средства по выступлениям на благотворительность, но и закрывали потребности водителя. Впрочем, у него были средства, чтобы прокормить себя и свою семью.

Тарас Цымбалюк / Фото с инстаграма актера

Тарас Цымбалюк уверен, что война оказывает большое влияние на развитие киноиндустрии в Украине, в частности, что даст толчок развитию отрасли, как это было после Второй мировой войны.