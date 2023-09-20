У розмові з Машею Євфросинією, артист зізнався, що почав робити вистави наприкінці літа 2022 року. Втім, навіть тоді він жив на свої заощадження, адже усі кошти йшли на благодійність.

До слова Для найвідданіших шанувальників: 5 найкращих футбольних фільмів

Тарас Цимбалюк про гонорари під час війни

Тарас Цимбалюк порівняв свої заробітки під час війни із зарплатнею 2021 року. За його словами, зараз дохід став у багато разів меншим.

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Для розуміння, за літо 2021 року в мене був тільки один вихідний. Що стосується періоду війни, то нічого не заробляв до кінця літа 2022 року. Я про заробіток тоді не думав, поки мені не сказали: "Чуваче, у тебе закінчаться гроші, робімо виставу,

– розповів актор.

Він доповнив, що вони віддавали кошти з виступів на благодійність, але й закривали потреби водія. Втім, у нього були кошти, що прогодувати себе та свою сім'ю.

Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

Тарас Цимбалюк впевнений, що війна має великий вплив на розвиток кіноіндустрії в Україні, зокрема, що дасть поштовх розвитку галузі, як це було після Другої світової війни.