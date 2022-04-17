Украинский актер Тарас Цымбалюк ответил на популярный вопрос: "Где вы были 8 лет назад, когда бомбили Донбасс". Звезда "Крепостной" признался, что последние месяцы обходил столь многочисленные провокационные вопросы от россиян, однако, все же решил ответить.

Украинская знаменитость призвала вспомнить, что осталось от украинской армии после Януковича, когда Путин подло и цинично ввел свои войска. Кроме того, заметил, что те, кто задают подобные вопросы: "Что вы делали 8 лет назад?" абсолютно не всматривались в развитие происходящих в Украине событий, передает 24 канал.

К слову На что способна Россия: Виктория Булитко подобрала точные цитаты известных людей о россиянах

Тарас Цымбалюк ответил, где был 8 лет назад, "когда бомбили Донбасс"

Если формулируется, что в Украине есть "нацики" и "бандеровцы", не думаю, что вы углублялись в реальный ход тех событий, скорее просто бездумно отдались соседской пропаганде и начали свободно плыть по течению ярко коричневого цвета,

– сказал актер в своем инстаграме.

"Почему никто не бомбил, пока россия туда не завела свои войска? Ведь мы же не йо*ты – это ответ, чтобы вы долго не думали".

Актер отметил, что как-то быстро все забыли: "Вторжение России на Донбасс стало огромным ударом для всей Украины. Каждого убитого героя АТО в последний путь провожала вся страна. Началось очень мощное волонтерское движение: для нужд АТО все эти годы украинцы собирали огромные суммы. Благодаря новой власти армия с нуля сформировалась в очень приличную численность и боеспособность, чтобы защитить в первую очередь вас (конечно, не все, вижу, оценили) и всю Украину".

Кроме этого, Цымбалюк напомнил, что в нескольких километрах от передовой, звезды шоубизнеса организовывали постоянные встречи, в соцсетях также "неслось" не меньше. "Может, вы не хотели этого замечать?", – сказал он к тем, кто задает подобные вопросы.

А дальше, по словам актера, происходит странная логика: "Люди, которые за Россию – настоящие патриоты своей страны. Люди, которые за Украину – "бандеровцы" и "нацики"? – 100% попадание в десятку от пропаганды. Зашоренное стадо проглотило".

И хотя бы погуглите, кто такой Степан Бандера, чтобы так беспонтово не козырять этим неуместным и так дешево высосанным из пальца статусом,

– посоветовал Цымбалюк.



Тарас Цымбалюк / Фото из инстаграма актера