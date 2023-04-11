"Я разделся": Цымбалюк вспомнил, как проходил кастинг на эротический фильм

Тарас Цымбалюк пробовался на роль в эротическом фильме. По его словам, это произошло на втором курсе.

В проекте "Ши" для ютуб-канала "Добринин" актер поделился своим опытом и рассказал о том, как это произошло. Подробности в нашей новости.

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Тарас Цымбалюк о пробах в эротическом фильме

В то время когда Тарас Цымбалюк был на втором курсе, он активно участвовал в кастингах. Однажды его позвали на следующий кастинг, заключавшийся в съемке эротического фильма.

Пробы были в кинотеатре "Киевская Русь", в подвале. Приезжали какие-то люди, кажется, из Венгрии. Но это было не порно, в котором открыт акт, а эротический фильм, где нет прямого контакта,

– рассказал Тарас.

Цымбалюк согласился на это, но позже узнал, что это эротический фильм. "Меня попросили раздеться, я разделся, и потом мне объяснили, что это вообще. Тогда они спросили, есть ли у меня загранпаспорт, но тогда его еще не было. Могло бы все измениться", – дополнил актер.

Тарас Цымбалюк / Фото с инстаграма актера

Что известно о Тарасе Цымбалюке как актере

Напомним, за плечами актерской деятельности Тараса Цымбалюка сверх 40 ролей в украинских фильмах и сериалах. Впервые на экранах появился в 2011 году, когда сыграл второстепенную роль в мистическом сериале "Дневники темного". Тарас хорошо известен зрителям по образам кузнеца Назара в сериале "Крепостная", Карпа в "Поймать Кайдаша", Андрея в "Кофе за Кардамоном" и Ивана Черноуса в фильме "Черный ворон".

В 2022 году Тарас озвучил трейлер фильма о героическом сопротивлении украинцев "Кровавая нефть", а также в 2022 году вышел новый сериал с Цымбалюком в главной роли – "Полкан".