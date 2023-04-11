"Я роздягнувся": Цимбалюк згадав, як проходив кастинг на еротичний фільм

Тарас Цимбалюк пробувався на роль в еротичному фільмі. За його словами, це відбулося на другому курсі.

У проєкті "Ші" для ютуб-каналу "Добринін", актор поділився своїм досвідом та розповів про те, як це сталося. Подробиці в нашій новині.

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Тарас Цимбалюк про проби в еротичному фільмі

У той час, коли Тарас Цимбалюк був на другому курсі, він активно брав участь у кастингах. Одного разу його покликали на наступний кастинг, який полягав у зніманні еротичного фільму.

Проби були в кінотеатрі "Київська Русь", у підвалі. Приїжджали якісь люди, здається, з Угорщини. Але це було не порно, у якому відкритий акт, а еротичний фільм, де немає прямого контакту,

– розповів Тарас.

Цимбалюк згодився на це, але пізніше дізнався, що це саме еротичний фільм. "Мене попросили роздягнутися, я роздягнувся, і потім мені пояснили, що це взагалі. Тоді вони запитали, чи є в мене закордонний паспорт, але тоді його ще не було. Могло б усе змінитися", – доповнив актор.

Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

Що відомо про Тараса Цимбалюка як актора

Нагадаємо, за плечима акторської діяльності Тараса Цимбалюка понад 40 ролей в українських фільмах та серіалах. Вперше на екранах з'явився у 2011 році, коли зіграв другорядну роль у містичному серіалі "Щоденники темного". Тарас добре відомий глядачам за образами коваля Назара у серіалі "Кріпосна", Карпа у "Спіймати Кайдаша", Андрія у "Каві за Кардамоном" та Івана Чорноуса у фільмі "Чорний ворон".

У 2022 році Тарас озвучив трейлер стрічки про героїчний спротив українців "Кривава нафта", а також у 2022 році вийшов новий серіал з Цимбалюком у головній ролі – "Полкан".