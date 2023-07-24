"Ситуация – пи*дец": Цымбалюк раскритиковал сериал "Ингулец", но вступился на Горбунова
Украинские звезды продолжают реагировать на скандал с сериалом "Ингулец", который Юрий Горбунов планирует снять за государственные 33 миллиона гривен. Эту ситуацию также прокомментировал Тарас Цымбалюк.
Сначала Цымбалюк поддержал съемки сериала, прокомментировав сообщение Горбунова огоньками. Впрочем, затем актер изменил свое мнение и осудил проект.
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Тарас Цымбалюк прокомментировал съемки "Ингульца"
В своих инстаграм-сторисах звезда "Поймать Кайдаша" сказал, что снимать комедию во время войны за такую сумму, когда военные нуждаются в амуниции, технике и других необходимых вещах, – это дно, но при Горбунове актер вступился и считает, что сейчас не уместно критиковать продюсера. Сам сериал "Ингулец" Тарас назвал проходным мыльным сериалом.
Я полностью согласен, что эта ситуация – пи***ц, но поливать матом Юру, желать смерти и проклинать семью – это пи***ц двойной. Снимать проходной мыльный сериал по мотивам российского проекта – это дно. Тем более в параллель с тяжелой стадией войны, и, особенно диссонансно с очень важным мегазбором Сергея Притулы,
– высказался Цымбалюк.
Однако после этого актер подчеркнул, что Украина все же нуждается в качественном продукте, который следует снимать во время войны. Потому что если ничего не снимать, по словам актера, будет гораздо хуже. "Поднять мертвый украинский кинематограф будет практически невозможно. Отсутствие украиноязычных проектов повлечет интерес к другим странам (хотя бы снова, во время нарезания салатов дома, не начали смотреть по привычке мыльные драмы РФ)", – сказал Цымбалюк.
Цымбалюк считает, что однозначно должны быть какие-нибудь украинские фильмы и сериалы. "Бюджетные, меньше, реже, но должны. И еще очень жаль, что все забыли, что Юрий Горбунов и его команда собрали миллионы долларов для ВСУ и продолжают дальше масштабно волонтерить. И, главное, кино – это как учебник и язык – культурное оружие. Да, сейчас это второстепенная вещь, но она не должна быть полностью ликвидирована", – подытожил он.
Что известно о сериале "Ингулец"
- Напомним, государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" несколько месяцев назад объявило о художественном конкурсе, на который было подано 123 заявки, победителями стали 53 из них. В их числе и компания "Прототип Продакшн", руководителем которой является Юрий Горбунов. Студия планирует снять 24-серийный сериал "СМТ Ингулец" за 33 миллиона гривен.
- Украинцы считают, что снимать проекты за такие деньги сейчас не ко времени, ведь помощь в первую очередь нужна армии. К тому же позже стало известно, что сюжет "Ингульца" "слизанный" из российского сериала "Жуки", что еще больше возмутило зрителей.
- Шоу должно было рассказывать о двух айтишниках – Максиме и Даниле, которые уклоняются от армии и работают на ферме. Прототипом одного из героев выступил скандальный Александр Поворознюк, также отреагировал на эти съемки. Премьера намечена на конец декабря 2023 года.