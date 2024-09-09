Она родилась в русскоязычной семье. А в школе, где училась будущая знаменитость, все предметы преподавались на русском, а украинский начали изучать только с пятого класса.

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Татьяна Шелига призналась, как перешла на украинский язык

В молодости Татьяна Шелига поехала поступать в Москву, где училась в школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТе. Сначала она работала 23 года в Севастопольском театре, а потом еще 15 лет в Театре имени Леси Украинки в Киеве.

Актриса отмечает, что тогда она не задумывалась над тем, что ее деятельность фактически поддерживала российскую культуру. Сейчас актриса осознала важность перехода на украинский язык и стремится исправить ошибки прошлого, не ища никаких оправданий.

Получается, всю жизнь работала на российскую культуру. До 73 лет разговаривала на их языке. Теперь – ни за что,

– говорит Татьяна.

Шелига откровенно признается, что переход на украинский язык был для нее нелегкой задачей. Однако она хорошо осознавала, насколько важным является этот шаг не только для нее лично, но и для будущего Украины.

Она рассказывает, что имела при себе обычный словарь, который стал ее постоянным спутником. Татьяна использовала его каждый раз, когда возникала потребность в новом слове или появлялись трудности.

Не боюсь ошибаться. Когда на какой-то творческой встрече не могу правильно перевести слово, мне подсказывают из зрительного зала. Даже если собираемся с друзьями где-то в ресторанчике и кто-то переходит на русский, отвечаю на украинском,

– рассказала актриса.

Сейчас Шелига не только на сцене, но и в повседневной жизни полностью перешла на украинский язык.