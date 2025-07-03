Умерла известная украинская актриса из сериала "Коли ми вдома"

Умерла известная украинская актриса, заслуженная артистка Украины, Татьяна Шелига. На днях ее дочь сообщила о тяжелом состоянии мамы.

А уже 3 июля 2025 года ужасное известие поступило от Анастасии Савицкой-Шелига в фейсбуке. На момент смерти актрисе было 76 лет.

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Умерла Татьяна Шелига

Анастасия пока не разглашает причину смерти своей матери. Известно лишь, что в 2022 году Шелига перенесла сложную операцию на сердце – ей провели стентирование из-за полного перекрытия аорты. Лишь недавно дочь сообщала о критическом состоянии актрисы.