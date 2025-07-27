Спектакли посетили более 1000 зрителей. Фестиваль продлится 10 дней и включает премьеры по произведениям Уильяма Шекспира от участников из Польши, Украины, Испании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Великобритании и Японии, пишет Кино 24.
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О чем спектакль "Буря" Оксаны Дмитриевой?
Премьера "Бури" по последней пьесе – трагикомедии Уильяма Шекспира, состоялась в Национальном театре имени Марии Заньковецкой в мае 2024 года.
Это печальная сказка для взрослых о том, что человечество не может повзрослеть, о мании величия и этот сумасшедший мир. Нам подарили рай, а мы его превращаем в ад. Кому принадлежит остров? Он априори не принадлежит никому. Мы люди, не готовы к этому. Мы должны, особенно сегодня, выставлять границы. Если мы их не установим, их установят за нас. Идеальный мир – это мир, который не принадлежит никому. Но наш мир не идеальный,
– говорит режиссер Оксана Дмитриева.
Директор Шекспировского института в Стратфорде-на-Эйвоне Майкл Добсон отмечал, что "Буря" Оксаны Дмитриевой – это наиболее интеллектуальная, оригинальная и логически последовательная интерпретация этой пьесы, которую он видел за полвека просмотра таких спектаклей. Более того, просмотр видеозаписи этого спектакля теперь является обязательным материалом для одного из курсов в Институте Шекспира.
Главную роль в спектакле исполняет заслуженный артист Украины Олег Стефан, актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
Среди актерского состава театра, сыгравшего на сцене Гданьского Шекспировского театра также были:
- Владимир Пантелеев,
- Оксана Галив,
- Остап Вакулюк,
- Ярослав Дерпак, народный артист Украины Степан Глова,
- заслуженные артисты Украины Андрей Козак, Дмитрий Каршневич, Василий Коржук, Андрей Войтюк, а также Юрий Радионов, Вячеслав Жуков.
"Буря" на Шекспировском фестивале в Гданьске / Фото Dawid Linkowski для Гданьского Шекспировского театра
Художник спектакля – Михаил Николаев, помощница режиссера – Роксолана Гоменюк.
Напомним, что ранее Национальный театр имени Марии Заньковецкой показывал "Бурю" на Шекспировских фестивалях в Ивано-Франковске, Кишиневе (Молдова).