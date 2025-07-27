Вистави відвідали понад 1000 глядачів. Фестиваль триватиме 10 днів і включає прем'єри за творами Вільяма Шекспіра від учасників з Польщі, України, Іспанії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Великої Британії та Японії, пише Кіно 24.

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Про що вистава "Буря" Оксани Дмітрієвої?

Прем'єра "Бурі" за останньою п'єсою – трагікомедією Вільяма Шекспіра, відбулася у Національному театрі імені Марії Заньковецької у травні 2024 року.

Це сумна казка для дорослих про те, що людство не може подорослішати, про манію величі та цей божевільний світ. Нам подарували рай, а ми його перетворюємо на пекло. Кому належить острів? Він апріорі не належить нікому. Ми люди, не готові до цього. Ми маємо, особливо сьогодні, виставляти кордони. Якщо ми їх не встановимо, їх встановлять за нас. Ідеальний світ – це світ, який не належить нікому. Але наш світ не ідеальний,

– каже режисерка Оксана Дмітрієва.

Директор Шекспірівського інституту в Стратфорді-на-Ейвоні Майкл Добсон зазначав, що "Буря" Оксани Дмітрієвої – це найбільш інтелектуальна, оригінальна й логічно найпослідовніша інтерпретація цієї п'єси, яку він бачив за півстоліття перегляду таких вистав. Ба більше, перегляд відеозапису цієї вистави тепер є обов'язковим матеріалом для одного з курсів в Інституті Шекспіра.

Головну роль у виставі виконує заслужений артист України Олег Стефан, актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Серед акторського складу театру, що зіграв на сцені Ґданського Шекспірівського театру також були:

Володимир Пантєлєєв,

Оксана Галів,

Остап Вакулюк,

Ярослав Дерпак, народний артист України Степан Глова,

заслужені артисти України Андрій Козак, Дмитро Каршневич, Василь Коржук, Андрій Войтюк, а також Юрій Радіонов, В’ячеслав Жуков.

"Буря" на Шекспірівському фестивалі у Ґданську / Фото Dawid Linkowski для Ґданського Шекспірівського театру

Художник вистави – Михайло Ніколаєв, помічниця режисерки – Роксолана Гоменюк.

Нагадаємо, що раніше Національний театр імені Марії Заньковецької показував "Бурю" на Шекспірівських фестивалях в Івано-Франківську, Кишиневі (Молдова).