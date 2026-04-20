Легендарный "Тед Лассо" возвращается: когда премьера долгожданного 4-го сезона
- Премьера четвертого сезона сериала "Тед Лассо" состоится летом 2026 года, вероятно, ближе к августу.
- Сюжет сосредоточится на Теди, который тренирует женскую футбольную команду, с возвращением знакомого актерского состава и новыми лицами.
В свет выходит продолжение популярного сериала "Тед Лассо". Стриминговая платформа Apple TV+ работает над четвертым сезоном.
В свое время "Тед Лассо" был одним из главных хитов этой платформы. И хотя третий сезон логично завершил историю, создатели решили удивить поклонников продолжением. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о долгожданной премьере.
Когда премьера 4-го сезона сериала "Тед Лассо"?
Премьера четвертого сезона сериала "Тед Лассо" состоится летом 2026 года. Пока точной даты не называют, однако компания Apple TV+ намекает, что ждать осталось недолго.
Вероятно, премьера состоится ближе к августу, впрочем финальная дата пока неизвестна. Кроме того, о возможных сроках выхода изданию The Economic Times рассказала актриса Анна Ваддингем, которая исполнила роль Ребекки Уэлтон.
"Тед Лассо": смотрите онлайн анонс 4-го сезона
Актерский состав и сюжет: что известно о 4-м сезоне сериала "Тед Лассо"?
Сюжет четвертого сезона сосредоточится на главном персонаже Теди, который возвращается в Ричмонд и становится тренером женской футбольной команды.
Зрители снова смогут окунуться в теплую спортивную комедию, построенную на человеческих историях и отношениях.
В новом сезоне вернется уже знакомый актерский состав, а также появятся новые лица. В частности, зрители увидят Брендана Ганта, Джуно Темпл, Бретта Голдстейна, Джереми Свифта, а также новую актрису Таню Рейнольдс.
Это один из самых ожидаемых премьерных релизов лета 2026 года.