Свого часу "Тед Лассо" був одним із головних хітів цієї платформи. І хоча третій сезон логічно завершив історію, творці вирішили здивувати прихильників продовженням. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про довгоочікувану прем'єру.

Коли прем'єра 4-го сезону серіалу "Тед Лассо"?

Прем'єра четвертого сезону серіалу "Тед Лассо" відбудеться влітку 2026 року. Наразі точної дати не називають, однак компанія Apple TV+ натякає, що чекати залишилося недовго.

Ймовірно, прем'єра відбудеться ближче до серпня, утім фінальна дата поки невідома. Крім того, про можливі терміни виходу виданню The Economic Times розповіла акторка Ганна Ваддінгем, яка виконала роль Ребекки Велтон.

Акторський склад та сюжет: що відомо про 4-й сезон серіалу "Тед Лассо"?

Сюжет четвертого сезону зосередиться на головному персонажі Теді, який повертається до Річмонда та стає тренером жіночої футбольної команди.

Глядачі знову зможуть зануритися в теплу спортивну комедію, побудовану на людських історіях і стосунках.

У новому сезоні повернеться вже знайомий акторський склад, а також з'являться нові обличчя. Зокрема, глядачі побачать Брендана Ганта, Джуно Темпл, Бретта Голдстейна, Джеремі Свіфта, а також нову акторку Таню Рейнольдс.

