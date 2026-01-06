Старый украинский сериал, от которого фанатели все

Это первый длинный украиноязычный сериал, премьера которого состоялась в 2010 году. Лента сразу заинтересовала зрителей, ведь до сих пор в киноиндустрии преобладал русский язык.

По сюжету, архитектор Денис тяжело переживает гибель жены и сам воспитывает дочь. Однажды мужчина встречает учительницу Ольгу, к которой возникают чувства, становящиеся взаимными. Конечно же, в их истории есть немало перипетий, за чем интересно наблюдать зрителям.

"Только любовь" 1-2 серия: смотрите видео онлайн

Интересно то, что "Только любовь" – это адаптация румынского сериала Numai iubirea. Украинская адаптация сейчас доступна на онлайн-ресурсах "1+1". Сериал транслировали тогда, когда украинское медиапространство заполонили турецкие киноистории, поэтому "Только любовь" составило достойную конкуренцию.

Какие актеры сыграли в сериале?

Александр Никитин – архитектор Денис

– архитектор Денис Магдалена Горская – певица Ольга (это польская актриса, которую озвучила Людмила Ардельян)

– певица Ольга (это польская актриса, которую озвучила Людмила Ардельян) Виктория Литвиненко – учительница Альбина

– учительница Альбина Алиса Лукшина – Мария, дочь Дениса

– Мария, дочь Дениса Владимир Миненко – Виктор, брат Дениса

– Виктор, брат Дениса Екатерина Кузнецова – Алина, сестра Альбины сестра Альбины

Что посмотреть, если понравился сериал "Только любовь"?

Ранее в украинском сериальном производстве было привлечено много россиян, поэтому и сериалы создавались на русском. Однако впоследствии ситуация изменилась. Среди длинных сериалов, которые затягивают сюжетом есть: