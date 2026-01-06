Старый украинский сериал, от которого фанатели все

Украинский кинематограф постоянно радует зрителей новинками, но и раньше были сериалы, от которых нельзя было оторваться. В то время, когда на телевидении преобладал русский язык, этот сериал был украиноязычным.
"Только любовь" – история, которая затягивает с первой серии и от которой нельзя оторваться до финальных титров. О чем этот сериал – рассказываем дальше на 24 Канале.
О чем сериал "Только любовь"?
Это первый длинный украиноязычный сериал, премьера которого состоялась в 2010 году. Лента сразу заинтересовала зрителей, ведь до сих пор в киноиндустрии преобладал русский язык.
По сюжету, архитектор Денис тяжело переживает гибель жены и сам воспитывает дочь. Однажды мужчина встречает учительницу Ольгу, к которой возникают чувства, становящиеся взаимными. Конечно же, в их истории есть немало перипетий, за чем интересно наблюдать зрителям.
"Только любовь" 1-2 серия: смотрите видео онлайн
Интересно то, что "Только любовь" – это адаптация румынского сериала Numai iubirea. Украинская адаптация сейчас доступна на онлайн-ресурсах "1+1". Сериал транслировали тогда, когда украинское медиапространство заполонили турецкие киноистории, поэтому "Только любовь" составило достойную конкуренцию.
Какие актеры сыграли в сериале?
- Александр Никитин – архитектор Денис
- Магдалена Горская – певица Ольга (это польская актриса, которую озвучила Людмила Ардельян)
- Виктория Литвиненко – учительница Альбина
- Алиса Лукшина – Мария, дочь Дениса
- Владимир Миненко – Виктор, брат Дениса
- Екатерина Кузнецова – Алина, сестра Альбины сестра Альбины
Что посмотреть, если понравился сериал "Только любовь"?
Ранее в украинском сериальном производстве было привлечено много россиян, поэтому и сериалы создавались на русском. Однако впоследствии ситуация изменилась. Среди длинных сериалов, которые затягивают сюжетом есть:
- "Моя любимая Страшко" – история, что очень перекликается с российским сериалом о Кате Пушкаревой. Посмотрите ее, если хочется чего-то легкого, с ненапряженным сюжетом.
- "Голова" – ситком о перспективной молодежи, жизненный вызов, приоритеты, украинское село и наших чрезвычайных людей. А также с интересной любовной линией.
- "Домик на счастье" – комедийный сериал, состоящий аж из 6 сезонов, поэтому точно подойдет тем, кто ищет что-то для долгого просмотра.