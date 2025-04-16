Самый легендарный фильм Параджанова возвращается на большие экраны: дата премьеры ленты
- С 29 мая в украинских кинотеатрах появится отреставрированная версия фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков", восстановлена благодаря сотрудничеству Национальной киностудии имени Александра Довженко и The Film Foundation World Cinema Project.
- Реставрация фильма с использованием самых современных технологий позволяет зрителям увидеть ленту в высоком качестве, а также отмечает 100-летие Сергея Параджанова ЮНЕСКО.
С 29 мая в украинских кинотеатрах можно будет увидеть отреставрированную версию культового фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Она стала лучшей в мире с технологической точки зрения, а восстановление произошло благодаря сотрудничеству Национальной киностудии имени Александра Довженко (Украина) и The Film Foundation World Cinema Project (Италия)
Киностудия имени Александра Довженко уже много лет является центром производства и сохранения украинской кинокультуры, и именно здесь был снят этот уникальный фильм. В материале Кино 24 узнаете подробности о реставрации ленты.
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"Тени забытых предков" Параджанова возвращаются на большие экраны
Реставрация фильма происходила с помощью самых современных технологий, и теперь зрители могут увидеть ленту в высоком качестве.
Фильм рассказывает историю двух враждующих гуцульских родов, но на фоне этой трагедии расцветает светлая и чистая любовь, которая оставляет след в сердце каждого. Фильм не только рассказывает о любви и трагедии, но и показывает неповторимую культуру и природу Украины.
"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма
Реставрация этого фильма – событие, имеющее особое значение для всего украинского кинематографа. Празднование 100-летия Сергея Параджанова ЮНЕСКО и восстановление фильма – это свидетельство того, как большое культурное наследие Украины поражает мир.
Лента "Тени забытых предков" выходит в украинский прокат с 29 мая.
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