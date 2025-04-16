Кіностудія імені Олександра Довженка вже багато років є центром виробництва та збереження української кінокультури, і саме тут був знятий цей унікальний фільм. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці про реставрацію стрічки.

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"Тіні забутих предків" Параджанова повертаються на великі екрани

Реставрація фільму відбувалася за допомогою найсучасніших технологій, і тепер глядачі мають змогу побачити стрічку в найвищій якості.

Фільм розповідає історію двох ворогуючих гуцульських родів, але на тлі цієї трагедії розцвітає світла і чиста любов, яка залишає слід у серці кожного. Фільм не лише розповідає про любов і трагедію, але й показує неповторну культуру та природу України.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

Реставрація цього фільму – подія, що має особливе значення для всього українського кінематографа. Відзначення 100-річчя Сергія Параджанова ЮНЕСКО та відновлення фільму – це свідчення того, як велика культурна спадщина України вражає світ.

Стрічка "Тіні забутих предків" виходить в український прокат з 29 травня.

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