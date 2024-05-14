Редакция Кино 24 подготовило 3 лучших роли Тео Джеймса. Поэтому возьмите себе вкусности и выбирайте проект для просмотра, в котором сыграл британский актер.

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"Дивергент"

Этот фильм вызвал большой фурор, когда появился впервые на экранах в 2014 году.

Кинолента приглашает в мир постапокалиптического Чикаго будущего. Отказавшись от традиционного устройства общества, жители города разделились на пять фракций в соответствии со своими доминирующими добродетелями. Так, общество разделилось на 5 фракций – Искренность, Отречение, Бесстрашие, Дружелюбие или Эрудиция, у каждой из которой своя роль в государстве.

В этом уникальном обществе подростки должны выбрать одну из этих них.

По сюжету, 16-летняя Беатрис "Трис" Прайор родилась в семье одного из лидеров фракции, однако она не желает идти по стопам родителей. Когда девушка проходит тест на фракционную совместимость, узнает, что она "Дивергент" – редкий феномен, объединяющий в ней все 5 добродетелей. В том обществе они – серьезная угроза и опасная мишень.

"Дивергент": смотрите онлайн трейлер фильма

"Искусство обмана"

По сюжету, Иван – чрезвычайно искусный вор, специализирующийся на краже произведений искусства у элиты Лос-Анджелеса. Благодаря своим искусным навыкам, за последние 3 года ему удалось "провернуть" дел на миллионы. Однако он делится выручкой с Дмитрием, криминальным авторитетом из Греции. Теперь главный герой готовится к последнему ограблению, чтобы уйти от Дмитрия.

Однажды Иван знакомится с утопающей в долгах Элизой, актрисой. Вместе с ней они образуют динамичный дуэт, который подпитывается жаждой приключений и денег. Кажется, эти двое просто таки созданы друг для друга.

Но сначала они должны провернуть дерзкую аферу, которая больше похожа на настоящее шоу...

"Искусство обмана": смотрите онлайн трейлер фильма

"Творец"

В этом фильме зрители погружаются в события, происходящие в мире в 2046 году, в котором произошел серьезный прогресс в области технологий, в частности относительно искусственного интеллекта. В этот период живет ученый Джордж Алмор.

Так, исследователь Джордж неутомимо работает в секретной лаборатории, чтобы найти способ вечной жизни для элиты общества, а также пытается вернуть к жизни свою любимую жену. Но когда он таинственно исчезает, специальная команда призвана раскрыть правду, что стоит за его революционными экспериментами.

"Творец": смотрите онлайн трейлер фильма

Поэтому если вы хотите посмотреть и другие проекты, кроме "Джентльмены" с участием Тео Джеймса, можете выбрать фильмы из этой подборки. Приятного просмотра!