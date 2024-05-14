Редакція Кіно 24 підготувало 3 найкращих ролі Тео Джеймса. Тож візьміть собі смаколики та обирайте проєкт для перегляду, в якому зіграв британський актор.

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"Дивергент"

Цей фільм викликав неабиякий фурор, коли з'явився вперше на екранах у 2014 році.

Кінострічка запрошує до світу постапокаліптичного Чикаго майбутнього. Відмовившись від традиційного устрою суспільства, жителі міста розділилися на п'ять фракцій відповідно до своїх домінуючих чеснот. Так, суспільство розділилося на 5 фракцій – Щирість, Зречення, Безстрашність, Дружелюбність або Ерудиція, у кожної з якої своя роль в державі.

У цьому унікальному суспільстві підлітки мають обрати одну з цих них.

За сюжетом, 16-річна Беатріс "Тріс" Прайор народилася в сім'ї одного з лідерів фракції, однак вона не бажає йти слідами батьків. Коли дівчина проходить тест на фракційну сумісність, дізнається, що вона "Дивергент" – рідкісний феномен, що об'єднує в ній усі 5 чеснот. В тому суспільстві вони – серйозна загроза і небезпечна мішень.

"Дивергент": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мистецтво обману"

За сюжетом, Іван – надзвичайно майстерний злодій, що спеціалізується на крадіжці творів мистецтва у еліти Лос-Анджелеса. Завдяки своїм вправним навичкам, за останні 3 роки йому вдалося "провернути" справ на мільйони. Однак він ділиться виручкою з Дмитром, кримінальним авторитетом з Греції. Тепер головний герой готується до останнього пограбування, щоб піти від Дмитра.

Одного разу Іван знайомиться з Елізою, акторкою, що тоне в боргах. Разом з нею вони утворюють динамічний дует, який підживлюється жагою до пригод і грошей. Здається, ці двоє просто таки створені одне для одного.

Але спершу вони мають провернути зухвалу аферу, яка більше схожа на справжнє шоу...

"Мистецтво обману": дивіться онлайн трейлер фільму

"Творець"

У цьому фільмі глядачі поринають у події, що відбувааються у світі в 2046 році, в якому стався серйозний прогрес в галузі технологій, зокрема щодо штучного інтелекту. В цей період живе вчений Джордж Алмор.

Так, дослідник Джордж невтомно працює в секретній лабораторії, щоб знайти спосіб вічного життя для еліти суспільства, а також намагається повернути до життя свою кохану дружину. Але коли він таємниче зникає, спеціальна команда покликана розкрити правду, що стоїть за його революційними експериментами.

"Творець": дивіться онлайн трейлер фільму

Тож якщо ви хочете подивитися і інші проєкти, окрім "Джентльмени" за участі Тео Джеймса, можете обрати фільми з цієї добірки. Приємного перегляду!