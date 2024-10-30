Ее смерть произошла 29 октября, когда она находилась в окружении семьи и близких друзей. Эту печальную новость сообщило издание The Guardian.

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Умерла Терри Гарр: что произошло

Жизнь актрисы оборвалась из-за заболевания центральной нервной системы – рассеянного склероза, с которым она боролась на протяжении многих лет.

В последнее время Тери Гарр пришлось столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, которые существенно повлияли на ее жизнь. В 2007 году знаменитость пережила сложную операцию, поскольку у нее произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Это испытание стало тяжелым ударом для актрисы, которая всегда поражала своим оптимизмом и силой духа.



Терри Гарр в сериале "Друзья" / Кадр из сериала

После операции Тери пришлось пройти через длительный процесс реабилитации. Она продолжала бороться за свое здоровье, несмотря на многочисленные трудности, которые сопровождали ее в повседневной жизни. Эта борьба была не только физической, но и эмоциональной, ведь актриса, которая когда-то дарила радость миллионам зрителей, вынуждена была сосредоточиться на собственном выздоровлении.

Терри Гарр оставила яркий след в мире кино, и ее жизнь, полна творчества и неутомимого труда, служит вдохновением для многих. Несмотря на серьезные вызовы, она оставалась примером силы и выносливости, стараясь сохранить позитивный настрой в трудные времена.