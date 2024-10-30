Її смерть сталася 29 жовтня, коли вона перебувала в оточенні сім'ї та близьких друзів. Цю сумну новину повідомило видання The Guardian.

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Померла Тері Гарр: що сталося

Життя акторки обірвалося через захворювання центральної нервової системи – розсіяного склерозу, з яким вона боролася протягом багатьох років.

Протягом останнього часу Тері Гарр довелося зіткнутися із серйозними проблемами зі здоров'ям, які суттєво вплинули на її життя. У 2007 році знаменитість пережила складну операцію, оскільки в неї відбувся розрив аневризми судин головного мозку. Це випробування стало важким ударом для акторки, яка завжди вражала своїм оптимізмом і силою духу.



Тері Гарр у серіалі "Друзі" / Кадр із серіалу

Після операції Тері довелося пройти через тривалий процес реабілітації. Вона продовжувала боротися за своє здоров'я, попри численні труднощі, які супроводжували її у повсякденному житті. Ця боротьба була не лише фізичною, а й емоційною, адже акторка, яка колись дарувала радість мільйонам глядачів, вимушена була зосередитися на власному одужанні.

Тері Гарр залишила яскравий слід у світі кіно, і її життя, сповнене творчості та невтомної праці, служить натхненням для багатьох. Попри серйозні виклики, вона залишалася прикладом сили та витривалості, намагаючись зберегти позитивний настрій у важкі часи.