The Last of Us возродил популярность легендарной песни Линды Ронстадт: трогательные видео фанов
Источник:Deadline
Сериал "Одни из нас" возродил популярность известной песни Линды Ронстадт Long Long Time в 1970 году. Только за один день после премьеры 3 эпизода экранизации, популярность трека на Spotify выросла на 4900%.
Трек 1970 прозвучал в третьем эпизоде киноадаптации видеоигры The Last of Us от HBO. В соцсетях песня стала вирусной.
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Сериал "Одни из нас возродил известность песни Линды Ронстадт Long Long Time
Эпизод вышел 29 января. В нем главные персонажи Билл и Фрэнк спели свою версию песни. Также композиция прозвучала во время сцены с поездкой Джоэла и Элли. К тому же, серия получила название Long, Long Time.
За сутки после премьеры 3 серии сериала количество прослушиваний на Spotify выросло на 4900%.
О, так все наши сердца разбивались минувшей ночью,
– написали в сети.
Поклонники сериала выражают восхищение от продолжения шоу, а также записывают каверы на песню.
Интересно о песне Long, Long Time
Long, Long Time, которую написал Гэри Уайт, была выпущена в 1970 году как сингл из альбома Ronstadt Silk Purse. К тому времени сингл занял 25-е место в чарте Billboard Hot 100 и провел в этом списке 12 недель. В 1971 году певица была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Лучшее современное женское вокальное исполнение".
Long, Long Time певицы Линды Ронстадт: слушайте онлайн
The Last of Us: коротко о сериале
Напомним, новый сериал HBO "Одни из нас" (The Last of Us) вышел 15 января и в первый день премьеры собрал около 5 миллионов просмотров. Это сделало его вторым самым популярным проектом за последние 10 лет в истории HBO, уступив место "Дому дракона".
График выхода всех серий
- Эпизод 1 – 15 января;
- Эпизод 2 – 22 января;
- Эпизод 3 – 29 января;
- Эпизод 4 – 5 февраля;
- Эпизод 5 – 12 февраля;
- Эпизод 6 – 19 февраля;
- Эпизод 7 – 26 февраля;
- Эпизод 8 – 5 марта;
- Эпизод 9 – 12 марта.
The Last of Us: смотрите трейлер сериала