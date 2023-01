Трек 1970 року прозвучав у третьому епізоді кіноадаптації відеоігри The Last of Us від HBO. У соцмережах пісня стала вірусною.

Серіал "Останні з нас відродив популярність відомої пісні Лінди Ронстадт Long Long Time

Епізод вийшов 29 січня. У ньому головні персонажі Білл та Френк заспівали свою версію пісні. Також композиція прозвучала під час сцени з поїздкою Джоела та Еллі. До того ж серія отримала назву Long, Long Time.

За добу після прем’єри 3 серії серіалу, кількість прослуховувань на Spotify зросла на 4900 %.

Шанувальники серіалу виражають захоплення від продовження шоу, а також записують кавери на пісню.

Цікаво про пісню Long, Long Time

Long, Long Time, яку написав Гері Вайт, була випущена в 1970 році як сингл з альбому Ronstadt Silk Purse. На той час сингл посів 25-е місце в чарті Billboard Hot 100 і провів у цьому списку 12 тижнів. У 1971 році співачку було номіновано на премію "Греммі" у категорії "Найкраще сучасне жіноче вокальне виконання".

Long, Long Time співачки Лінди Ронстадт: слухайте онлайн

The Last of Us: коротко про серіал

Нагадаємо, новий серіал HBO "Останні з нас" (The Last of Us) вийшов 15 січня та у перший день прем’єри зібрав майже 5 мільйонів переглядів. Це зробило його другим найпопулярнішим проєктом за останні 10 років в історії HBO, поступившись місцем "Дому дракона".

Графік виходу усіх серій

Епізод 1 – 15 січня;

Епізод 2 – 22 січня;

Епізод 3 – 29 січня;

Епізод 4 – 5 лютого;

Епізод 5 – 12 лютого;

Епізод 6 – 19 лютого;

Епізод 7 – 26 лютого;

Епізод 8 – 5 березня;

Епізод 9 – 12 березня.

The Last of Us: дивіться трейлер серіалу