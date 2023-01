Трек 1970 прозвучал в третьем эпизоде киноадаптации видеоигры The Last of Us от HBO. В соцсетях песня стала вирусной.

Сериал "Одни из нас возродил известность песни Линды Ронстадт Long Long Time

Эпизод вышел 29 января. В нем главные персонажи Билл и Фрэнк спели свою версию песни. Также композиция прозвучала во время сцены с поездкой Джоэла и Элли. К тому же, серия получила название Long, Long Time.

За сутки после премьеры 3 серии сериала количество прослушиваний на Spotify выросло на 4900%.

О, так все наши сердца разбивались минувшей ночью,

– написали в сети.

Поклонники сериала выражают восхищение от продолжения шоу, а также записывают каверы на песню.

Интересно о песне Long, Long Time

Long, Long Time, которую написал Гэри Уайт, была выпущена в 1970 году как сингл из альбома Ronstadt Silk Purse. К тому времени сингл занял 25-е место в чарте Billboard Hot 100 и провел в этом списке 12 недель. В 1971 году певица была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Лучшее современное женское вокальное исполнение".

The Last of Us: коротко о сериале

Напомним, новый сериал HBO "Одни из нас" (The Last of Us) вышел 15 января и в первый день премьеры собрал около 5 миллионов просмотров. Это сделало его вторым самым популярным проектом за последние 10 лет в истории HBO, уступив место "Дому дракона".

График выхода всех серий

Эпизод 1 – 15 января;

Эпизод 2 – 22 января;

Эпизод 3 – 29 января;

Эпизод 4 – 5 февраля;

Эпизод 5 – 12 февраля;

Эпизод 6 – 19 февраля;

Эпизод 7 – 26 февраля;

Эпизод 8 – 5 марта;

Эпизод 9 – 12 марта.

