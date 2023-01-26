The New Yorker опубликовал фильм о войне режиссера из Франковска Надежды Парфан

Американское издание The New Yorker опубликовало документальный короткометражный фильм-эссе о войне в Украине от украинского режиссера и основательницы онлайн-платформы "Татфликс" Надежды Парфан. Лента доступна онлайн и бесплатно.

Полномасштабное вторжение россиян застало Надежду Парфан вдали от дома – в небольшом бедуинском селе в Ближнем Востоке. Короткометражная лента "Я не хотела делать фильм о войне" изображает ее возвращение домой, несмотря на боевые действия.

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The New Yorker опубликовал фильм о войне украинского режиссера Надежды Парфан

Однажды режиссеру приснился вещий сон. Она приняла решение возвращаться в Киев, вокруг которого все еще разворачивались боевые действия. Несмотря на осуждение близких и долгую дорогу, ей наконец удалось переступить порог родного дома. Но сам дом теперь навсегда стал другим,

– говорится в официально синопсисе к картине.

"Очень спасибо всем, кто сделал это возможным, и особенно моему замечательному продюсеру Даниэлю Ломброзо и команде", – написала Надя Парфан в своем фейсбуке.

Кроме Надежды Парфан, занимавшейся режиссерской работой, продюсирование Дэниеля Ломброзо, над лентой работал Тарас Спивак как монтажер.

Надежда Парфан в фильме "Я не хотела делать фильм о войне" / Скриншот из ленты

Реакция сети

"Ох, Надя... Спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь"

"Надя, спасибо тебе за фильм. Он очень нужен сейчас"

"Столько человеческого и человечного в этом кино"

"Великолепное кино, браво"

"Очень хороший фильм. Спасибо тебе"

"Круто! Приветствую!"

"Спасибо за этот откровенный фильм!"

"Смеялась и плакала вместе с вами весь фильм. Очень честное кино, спасибо зафиксировавшему эти переживания месяцев войны. И отдельно за этот феномен тетрадей, куда записывают имена, чтобы молиться за родных, напомнило мне мою бабушку"

"Посмотрела, классный, трогательный. Неужели была какая-то жизнь до войны?"

"Надеется, спасибо вам за фильм. Плакала, когда бабушка достала листик с именами семьи. Кратко, сильно, трогательно".

Надежда Парфан — режиссер, продюсер, куратор культурных проектов, основательница онлайн-кинотеатра Takflix и соучредительница Международного фестиваля кино и урбанистики "86" в Славутиче (2014 – 2018 годы). Член кине Украинской киноакадемии. Режиссер таких фильмов: "Экзарх" (2014 год), "Reve ta Stohne on Tour" (2016 год), "Новоселье" (2017 год), "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (2019 год), "Женщины, играющие в игры (2021 год).