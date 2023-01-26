The New Yorker опубликовал фильм о войне режиссера из Франковска Надежды Парфан
Источник:The New Yorker
Американское издание The New Yorker опубликовало документальный короткометражный фильм-эссе о войне в Украине от украинского режиссера и основательницы онлайн-платформы "Татфликс" Надежды Парфан. Лента доступна онлайн и бесплатно.
Полномасштабное вторжение россиян застало Надежду Парфан вдали от дома – в небольшом бедуинском селе в Ближнем Востоке. Короткометражная лента "Я не хотела делать фильм о войне" изображает ее возвращение домой, несмотря на боевые действия.
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The New Yorker опубликовал фильм о войне украинского режиссера Надежды Парфан
Однажды режиссеру приснился вещий сон. Она приняла решение возвращаться в Киев, вокруг которого все еще разворачивались боевые действия. Несмотря на осуждение близких и долгую дорогу, ей наконец удалось переступить порог родного дома. Но сам дом теперь навсегда стал другим,
– говорится в официально синопсисе к картине.
"Очень спасибо всем, кто сделал это возможным, и особенно моему замечательному продюсеру Даниэлю Ломброзо и команде", – написала Надя Парфан в своем фейсбуке.
Кроме Надежды Парфан, занимавшейся режиссерской работой, продюсирование Дэниеля Ломброзо, над лентой работал Тарас Спивак как монтажер.
Реакция сети
- "Ох, Надя... Спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь"
- "Надя, спасибо тебе за фильм. Он очень нужен сейчас"
- "Столько человеческого и человечного в этом кино"
- "Великолепное кино, браво"
- "Очень хороший фильм. Спасибо тебе"
- "Круто! Приветствую!"
- "Спасибо за этот откровенный фильм!"
- "Смеялась и плакала вместе с вами весь фильм. Очень честное кино, спасибо зафиксировавшему эти переживания месяцев войны. И отдельно за этот феномен тетрадей, куда записывают имена, чтобы молиться за родных, напомнило мне мою бабушку"
- "Посмотрела, классный, трогательный. Неужели была какая-то жизнь до войны?"
- "Надеется, спасибо вам за фильм. Плакала, когда бабушка достала листик с именами семьи. Кратко, сильно, трогательно".