По правилам, пользователи могут опубликовать свои проекты продолжительностью от 30 секунд до 3 минут под хештегом #TikTokShortFilm. Известно, что среди жюри будет известен режиссер, но пока неизвестно кто.

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Тикток стал официальным партнером Канн

Три награды вручат прямо во время фестиваля на специальном мероприятии. Напомним, Каннский фестиваль продлится с 17 по 28 мая .

Директор кинофестиваля Тьерри Фремо сообщил, что цель конкурса "поделится магией фестиваля не только с синефилами, но и с более широкой и глобальной аудиторией". Новое партнерство обещает увязать культурное событие с миллиардом пользователей цифровой платформы во всем мире.

Рич Уотерворт, генеральный менеджер сети тикток в Европе, назвал Каннский кинофестиваль "знаковым моментом, который навсегда изменил ландшафт мирового кино".

Для нас великая честь приветствовать их как официальный партнер. Поклонники развлечений со всего мира обращаются к тиктоку, чтобы развлечься, показать себя или открыть для себя что-нибудь новое,

– сказал Вотерворт.

Исполнительный директор сказал, что тикток "с нетерпением ожидает возможности открыть больше творческих возможностей для нашего сообщества, поскольку они готовы вдохновляться, двигаться и развлекаться, связаны всеобщей любовью к видео и кино".