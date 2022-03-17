За правилами, користувачі можуть опублікувати свої проєкти тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин під хештегом #TikTokShortFilm. Відомо, що серед журі буде відомий режисер, але наразі невідомо хто.

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Тікток став офіційним партнером Канн

Три нагороди вручать просто під час фестивалю на спеціальному заході. Нагадаємо, Каннський фестиваль триватиме з 17 по 28 травня.

Директор кінофестивалю Тьєррі Фремо повідомив, що конкурс має на меті "поділиться магією фестивалю не тільки з синефілами, а й з ширшою та глобальною аудиторією". Нове партнерство обіцяє пов'язати культурну подію з мільярдом користувачів цифрової платформи у всьому світі.

Річ Вотерворт, генеральний менеджер мережі тікток в Європі, назвав Каннський кінофестиваль "знаковим моментом, який назавжди змінив ландшафт світового кіно".

Для нас велика честь вітати їх як офіційний партнер. Шанувальники розваг з усього світу звертаються до тіктоку, щоб розважитись, показати себе або відкрити для себе щось нове,

– сказав Вотерворт.

Виконавчий директор сказав, що тікток "з нетерпінням чекає на можливість відкрити більше творчих можливостей для нашої спільноти, оскільки вони готові надихатися, рухатися та розважатися, пов'язані загальною любов'ю до відео та кіно".

Попри те, що кілька років тому селфі на червоній доріжці були заборонені, Канни прагнуть привернути увагу всього світу і нададуть користувачам тікток ексклюзивний контент через лаштунки, гламурні сцени з червоної доріжки та інтерв'ю з талантами.