Тильда Свинтон оригинальным образом поддержала Украину в Венеции: звезда поразила прической

Британская киноактриса Тильда Свинтон ярко поддержала Украину на Венецианском кинофестивале. Она покрасила волосы в желтый цвет и в ярком образе появилась на премьере фильма "Вечная дочь".

На пресс-конференции 61-летняя британская актриса объяснила, что для нее честь – носить один из цветов украинского флага. Венецианский кинофестиваль, напомним, продлится до 10 сентября.

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Тильда Свинтон поддержала Украину на Венецианском кинофестивале

В фильме "Вечная дочь", который Свинтон представляла с творческой командой, она сыграла главную роль. На премьеру звезда надела нежное платье лавандового цвета от французского бренда Haider Ackermann, расшитое пайетками. Образ дополнил туфлями такого же оттенка. Наибольший вес привлекла яркая прическа актрисы, ведь стилисты покрасили волосы Свинтона в желтый в знак поддержки Украины.

На пресс-конференции Тильда сказала журналистам, что таким образом показывает поддержку Украине. "Для меня большая честь носить половину украинского флага", – сказала Тильда.

Тильда Свинтон поддержала Украину в Венеции / Фото из инстаграма theworldoffashion2

К тому же, на красной дорожке кинофестиваля звезда появилась в голубой рубашке. Вместе с желтыми волосами получился яркий образ в поддержку Украины.

Тильда Свинтон поддержала Украину в Венеции / Фото из инстаграма grazia_it

Напомним, ранее, 1 июня, Тильда Свинтон прочла истории беженцев и очевидцев войны из "Словаря войны" на литературном фестивале Deep Water Festival в США.