На пресконференції 61-річна британська актриса пояснила, що для неї честь – носити один із кольорів українського прапора. Венеційський кінофестиваль, нагадаємо, триватиме до 10 вересня.

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Тільда Свінтон підтримала Україну на Венеційському кінофестивалі

У фільмі "Вічна донька", який Свінтон представляла з творчою командою, вона зіграла головну роль. На прем’єру зірка одягнула ніжну сукню лавандового кольору від французького бренду Haider Ackermann, розшиту паєтками. Образ доповнила туфлями такого ж відтінку. Найбільшу вагу привернула яскрава зачіска актриси, адже стилісти пофарбували волосся Свінтон у жовтий на знак підтримки України.

На пресконференції Тільда сказала журналістам, що таким чином показує підтримку Україні. "Для мене велика честь носити половину українського прапора", – сказала Тільда.

Тільда Свінтон підтримала Україну у Венеції / Фото з інстаграму theworldoffashion2

До того ж на червоній доріжці кінофестивалі зірка з’явилася у блакитній сорочці. Разом із жовтим волоссям вийшов яскравий образ на підтримку України.

Тільда Свінтон підтримала Україну у Венеції / Фото з інстаграму grazia_it

Нагадаємо, раніше, 1 червня, Тільда Свінтон прочитала історії біженців та очевидців війни зі "Словника війни" на літературному фестивалі Deep Water Festival у США.