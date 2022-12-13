Съемки "Дюны 2" проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии в течение 5 месяцев. Сиквел должен выйти на экраны 3 ноября 2023 года.

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Завершились съемки второй части "Дюны"

О завершении съемок исполнитель главной роли Пола Атрейдеса сообщил в соцсетях. К сообщению Тимоти прикрепил фото со своим отцом Марком Шаламе. Они позируют на фото, а позади них видна пустыня.

Что делал отец Тимоти на съемках – неизвестно, очевидно, приехал поддержать сына. Известно, что Марк Шаламе работает в ЮНИСЕФ.



Тимоти Шаламе со своим отцом Марком Шаламе / Фото из инстаграма актера

В съемках второй части к Тимоти Шаламе, Зендее, Ребекке Фергюсон, Джошу Бролину, Дэйву Батисту, Хавьеру Бардему присоединились следующие актеры:

Флоренс Пью ("Черная вдова"),

Кристофер Уокен ("Война с дедушкой")

Леа Сейду ("007: Не время умирать")

Остин Батлер ("Элвис").

Известно, что релиз сиквела состоится только в кинотеатрах. Первая часть, напомним, стартовала на стриминге и кинотеатрах одновременно.

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