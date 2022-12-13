Зйомки "Дюни 2" відбувалися у Будапешті, Абу-Дабі, Йорданії та Італії упродовж 5 місяців. Сиквел має вийти на екрани 3 листопада 2023 року.

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Завершилися зйомки другої частини "Дюни"

Про завершення зйомок виконавець головної ролі Пола Атрейдеса повідомив в соцмережах. До допису Тімоті прикріпив фото зі своїм батьком Марком Шаламе. Вони позують на фото, а позаду них видно пустелю.

Що робив батько Тімоті на зйомках – невідомо, очевидно, приїхав підтримати сина. Відомо, що Марк Шаламе працює в ЮНІСЕФ.



Тімоті Шаламе зі своїм батьком Марком Шаламе / Фото з інстаграму актора

У зйомках другої частини до Тімоті Шаламе, Зендеї, Ребекки Фергюсон, Джоша Броліна, Дейва Батісти, Хав'єра Бардема приєдналися такі актори:

Флоренс П'ю ("Чорна вдова"),

Крістофер Вокен ("Війна з дідусем")

Леа Сейду ("007: Не час помирати")

Остін Батлер ("Елвіс").

Відомо, що реліз сиквелу відбудеться лише в кінотеатрах. Перша частина, нагадаємо, стартувала на стрімінгу та кінотеатрах одночасно.

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