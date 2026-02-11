Стал рекордсменом Оскара: невероятные факты о фильме "Титаник", которому пророчили провал

Режиссер Джеймс Кэмерон – один из лучших создателей кино современности. "Титаник" стал вечной классикой, а "Аватар" дал глоток свежего воздуха для киноматографа.

Кэмерон не боится бросать вызовы другим и всегда доказывает, что его мнение не было ошибочным. 19 декабря 2025 года исполнилось 27 лет с момента выхода "Титаника" – истории, которую увидишь однажды и не забудешь никогда. 24 Канал решил рассказать интересные факты о ленте, которые до сих пор могли оставаться неизвестными для зрителей.

Самые интересные факты о фильме "Титаник"

Самый дорогой фильм своего времени

В 1997 году бюджет ленты составил около 200 миллионов долларов. На этот момент фильм был самый дорогой в истории кино. Более того, фильму прогнозировали провал, а киностудии не хотели платить больше, чем было указано изначально.

Джеймс Кэмерон спускался на дно океана

Перед экранизацией Камерон детально изучил трагедию, нашел актеров, которые напоминали людей, ставших ее очевидцами. И на протяжении 10 лет совершенствовал сценарий. Чтобы лучше "понять" свой главный объект фильма, режиссер совершил двенадцать погружений на дно Атлантического океана, чтобы самому увидеть "Титаник". Это произошло в 1995 году.

"Титаник" / Кадр из фильма

Макет в почти натуральную величину

Камерон пытался сделать все так, чтобы каждый кадр был максимально реалистичным. Для примера, был построен макет лайнера на 231 метр длиной. Для сравнения, длина настоящего "Титаника" – 269 метров.

"Титаник" / Кадр из фильма

Ледяная вода была настоящей

Кейт Уинслет, которая была в роли главной героини Роуз, отказалась от гидрокостюма, когда снимали сцену с Джеком в воде. Отметим, что вода действительно была очень холодная, но немножко теплее, чем в Атлантике. После этого актриса не просто заболела пневмонией, но и заработала переохлаждение.

Кейт Уинслет в роли Роуз / Кадр из фильма

Джеймс Кэмерон рисовал обнаженную Роуз

Всем известная сцена, где Роуз разделась перед Джеком, а молодой художник рисовал девушку, на самом деле была немного другой. Портрет рисовал сам Джеймс Кэмерон и в кадре показаны именно его руки, а не Ди Каприо.

Портрет Роуз / Кадр из фильма

Песня "My heart will go on" могла не прозвучать в фильме

Кэмерон не хотел, чтобы в финальной песне был вокал. Однако композитор Джеймс Горнер и Селин Дион записали ее тайно. Когда режиссер услышал результат, то согласился оставить ее именно такой. И песня стала легендой.

Фильм "Титаник" стал рекордсменом

Эта лента стала первой в истории, которая смогла собрать более 1 миллиарда долларов в прокате. После повторного релиза и 3D-версии сборы превысили 2 миллиарда.

Кроме того, "Титаник" получил аж 11 Оскаров из 14 номинаций. В частности ленту отметили в категориях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Джеймс Камерон), "Лучшая музыка" и многие другие.

Джеймс Кэмерон с Оскарами за фильм "Титаник" / Фото Getty images

Продолжительность фильма равна времени затопления лайнера

Лента длится 3 часа 14 минут. Примерно столько же времени длилось затопление настоящего "Титаника".

"Титаник" / Кадр из фильма

