Фильм "Титаник" стал культовой лентой Голливуда, а его главные звезды сразу же оказались в центре внимания. Но, как призналась Кейт Уинслет, у славы была и обратная сторона: лента едва не погубила карьеру актрисы.

"Титаник" едва не разрушил карьеру Кейт Уинслет: причина

Еще в 1997 году на большие экраны вышла драма "Титаник", которая сразу же приобрела огромную популярность. Актеры Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, исполнившие главные роли, проснулись знаменитыми. Поэтому и внимание прессы к ним было чрезмерным, ведь всем хотелось узнать, как живут голливудские звезды. Кейт Уинслет вспомнила этот период жизни в подкасте Марка Мерона, сообщает Deadline.

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Если все думали, что актриса купалась в славе и наслаждалась популярностью, то звезда "Титаника" поспешила развеять эти иллюзии. На самом деле пресса была безжалостной к Кейт и критиковала малейшие ее промахи на интервью или красной дорожке.

После выхода на экраны "Титаника" я перешла в режим жесткой самозащиты. Это продолжалось день за днем. Я как будто постоянно находилась под лупой. Меня много критиковали, а британская пресса была ко мне совсем безжалостна, – вспомнила Кейт Уинслет.

Актриса добавила, что не была готова к такой критике во всех СМИ. Поэтому из-за хейтерства Кейт Уинслет даже думала покинуть киноиндустрию.

"Если откровенно, я чувствовала себя затравленной. Помню, как думала: "Все это просто ужасно. Надеюсь, когда-нибудь это закончится". Со временем все действительно стало на свои места, однако этот опыт заставил меня понять: если так и выглядит популярность и востребованность, то я определенно к ним не готова", – отметила актриса.



Кейт Уинслет в "Титанике" / Фото IMDb

Как Кейт Уинслет осталась в Голливуде

С годами хейтерство не исчезло, однако отношение Кейт Уинслет к нему, безусловно, изменились. А в 2000-х годах задержаться актрисе в Голливуде помогло удовольствие, которое она получала на съемочной площадке. Именно это было аргументом в пользу киноиндустрии.

Однако не обошлось без жестких мер. Как вспоминает Кейт Уинслет, после выхода "Титаника" она отказывалась от громких проектов и шлифовала свое мастерство благодаря менее популярным фильмам.

"В тот период я еще училась играть и чувствовала, что не хочу больших голливудских проектов. Я не хотела ошибиться и провалиться, мне хотелось надолго задержаться в этой игре. Я прорабатывала детали, чтобы лучше понять свое ремесло, и сохраняла некую приватность и достоинство. Просто пыталась жить своей жизнью", – добавила она.