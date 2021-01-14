Фільм "Титанік" став культовою стрічкою Голлівуду, а його головні зірки одразу ж опинились у центрі уваги. Але, як зізналась Кейт Вінслет, у слави була і зворотна сторона: стрічка ледь не погубила кар'єру актриси.

"Титанік" ледь не зруйнував кар'єру Кейт Вінслет: причина

Ще у 1997 році на великі екрани вийшла драма "Титанік", яка одразу ж набула шаленої популярності. Актори Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо, які виконали головні ролі, прокинулись знаменитими. Тому й увага преси до них була надмірною, адже всім хотілось дізнатись, як живуть голлівудські зірки. Кейт Вінслет пригадала цей період життя у подкасті Марка Мерона, повідомляє Deadline.

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Якщо всі думали, що актриса купалась у славі і насолоджувалась популярністю, то зірка "Титаніку" поквапилась розвіяти ці ілюзії. Насправді преса була безжальною до Кейт і критикувала найменші її промахи на інтерв'ю чи червоній доріжці.

Після виходу на екрани "Титаніка" я перейшла в режим жорсткого самозахисту. Це тривало день за днем. Я ніби постійно перебувала під лупою. Мене багато критикували, а британська преса була до мене зовсім безжальна, – згадала Кейт Вінслет.

Актриса додала, що не була готовою до такої критики у всіх ЗМІ. Тому через хейтерство Кейт Вінслет навіть думала покинути кіноіндустрію.

"Якщо відверто, я відчувала себе зацькованою. Пам'ятаю, як думала: "Все це просто жахливо. Сподіваюся, колись це завершиться". Згодом все дійсно стало на свої місця, однак цей досвід змусив мене зрозуміти: якщо так і виглядає популярність і затребуваність, то я безумовно до них не готова", – зазначила актриса.



Кейт Вінслет у "Титаніку" / Фото IMDb

Як Кейт Вінслет залишились у Голлівуді

З роками хейтерство не зникло, однак ставлення Кейт Вінслет до нього, безумовно, змінились. А в 2000-их роках затриматись актрисі у Голлівуді допомогло задоволення, яке вона отримувала на знімальному майданчику. Саме це було аргументом на користь кіноіндустрії.

Однак не обійшлось без жорстких мір. Як згадує Кейт Вінслет, після виходу "Титаніка" вона відмовлялась від гучних проєктів та шліфувала свою майстерність завдяки менш популярним фільмам.

"У той період я ще вчилася грати і відчувала, що не хочу великих голлівудських проєктів. Я не хотіла помилитися і провалитися, мені хотілося надовго затриматися в цій грі. Я опрацьовувала деталі, щоб краще зрозуміти своє ремесло, і зберігала якусь приватність і гідність. Просто намагалася жити своїм життям", – додала вона.