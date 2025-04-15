Актеры "Титаника" 28 лет назад и сейчас: как изменились звезды культового фильма

Прошло ровно 113 лет со дня, когда произошла одна из крупнейших катастроф на море – ночью 15 апреля крупнейшее судно того времени "Титаник" столкнулось с айсбергом и затонуло. Эта трагедия унесла жизни около 1500 человек.

Фильм "Титаник" Джеймса Кэмерона с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо – самая известная экранизация трагической гибели лайнера Титаник. С выхода оскароносного фильма прошло 28 лет. Кино 24 расскажет, как изменились главные актеры и где они сейчас.

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Леонардо Ди Каприо

Актер сыграл главную роль – бедного художника Джека Доусона, который выиграл билеты на Титаник в покер. Он влюбляется в Розу и отговаривает женщину от самоубийства.



Актеры "Титаника" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Сейчас Леонардо Ди Каприо – 50-летний знаменитый голливудский актер и секс-символ. После роли в "Титанике" он стал известным на весь мир. Его фильмография насчитывает множество фильмов, в 2016 Ди Каприо получил Оскар. Кроме съемок в кино актер занимается благотворительностью и особое внимание уделяет окружающей среде.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет воплотила на экранах Розу Дьюитт Бьюкейтер, которая вынуждена выйти замуж за богатого Кэла. Но на Титанике знакомится с Джеком.



Актеры "Титаника" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Сейчас актрисе 49 и успех ее не оставляет. Она продолжает сниматься в кино, участвовать в фотосессиях. В одном из интервью она вспоминала об Украине как символе смелости. Одна из последних работ Кейт Уинслет – фильм о журналистке времен Второй мировой войны Ли Миллер.

Билли Зейн

Билли Зейн сыграл 30-летнего Кела, жениха Розы. Он снобистский и высокомерный, начинает испытывать ревность из-за отношений Розы с Джеком.



Актеры "Титаника" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Билли Зейн, который также стал звездой сериала "Твин Пикс", после успешных ролей еще долго снимался в кино. Сейчас он работает над байопиком "Вальсируя с Брандо", где играет роль Марлона Брандо.

Фрэнсис Фишер

Фрэнсис Фишер сыграла Рут, мать Роуз. Она хотела сохранить социальное положение семьи на уровне после смерти мужа. Рут любит дочь, но считает важнее статус, поэтому настаивает на браке с Кэлом.



Актеры "Титаника" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Фрэнсис Фишер известна фильмами "Непрощенный" и "Отпуск". Актриса также входила в актерский состав вестерна "Ржавчина", на съемках которого Алек Болдуин выстрелил в украинского оператора Галину Гатчинс.