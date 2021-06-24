Создатель "Американской истории ужасов" представил тизер спин-оффа сериала

В сети появился тизер спин-оффа сериала "Американская история ужасов". Его на страницах своих соцсетей опубликовал автор оригинального проекта Райан Мерфи. О чем будет новый сериал, читайте на Кино 24.

О чем будет новый сериал

В ролике, как и на ранее опубликованном постере изображена женщина полностью одетая в латексный костюм. Она движется по дому-убийце, в каждой из комнат которого происходят ужасы. В конце видео женщина побеждает в схватке с человеком, который также одет в латексный костюм и исчезает в портале.

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"Страх приобретает новые формы", – такое послание оставили зрителям создатели минутного трейлера. В ролике авторы сериала впопыхах показали персонажей и дали поклонникам понять, чего стоит ожидать от нового шоу.



Постер сериала "Американские истории ужасов" / Фото Fox

Премьера спин-оффа, который получил название "Американские истории ужасов", состоится на стриминговом сервисе Hulu. Подробности сюжета и актерский состав пока не раскрываются.

Сейчас о новом сериале известно не много: