Создатель "Американской истории ужасов" представил тизер спин-оффа сериала

В сети появился тизер спин-оффа сериала "Американская история ужасов". Его на страницах своих соцсетей опубликовал автор оригинального проекта Райан Мерфи. О чем будет новый сериал, читайте на Кино 24.
О чем будет новый сериал
В ролике, как и на ранее опубликованном постере изображена женщина полностью одетая в латексный костюм. Она движется по дому-убийце, в каждой из комнат которого происходят ужасы. В конце видео женщина побеждает в схватке с человеком, который также одет в латексный костюм и исчезает в портале.
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"Страх приобретает новые формы", – такое послание оставили зрителям создатели минутного трейлера. В ролике авторы сериала впопыхах показали персонажей и дали поклонникам понять, чего стоит ожидать от нового шоу.
Постер сериала "Американские истории ужасов" / Фото Fox
Сейчас о новом сериале известно не много:
- первый сезон получит 16 эпизодов продолжительностью в час каждый;
- сам сериал получит формат антологии;
- каждая серия шоу будет посвящена отдельной истории или городской легенде;
- одну из серий срежиссирует талисман Мерфи – Сара Полсон;
- в касте фигурирует довольно известный актер, звезда боевиков Дэнни Трехо.