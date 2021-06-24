Создатель "Американской истории ужасов" представил тизер спин-оффа сериала

24 июня 2021 , 17:30
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Источник:

твиттер Райана Мерфи

В сети появился тизер спин-оффа сериала "Американская история ужасов". Его на страницах своих соцсетей опубликовал автор оригинального проекта Райан Мерфи. О чем будет новый сериал, читайте на Кино 24.

О чем будет новый сериал

В ролике, как и на ранее опубликованном постере изображена женщина полностью одетая в латексный костюм. Она движется по дому-убийце, в каждой из комнат которого происходят ужасы. В конце видео женщина побеждает в схватке с человеком, который также одет в латексный костюм и исчезает в портале.

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"Страх приобретает новые формы", – такое послание оставили зрителям создатели минутного трейлера. В ролике авторы сериала впопыхах показали персонажей и дали поклонникам понять, чего стоит ожидать от нового шоу.


Постер сериала "Американские истории ужасов" / Фото Fox

Премьера спин-оффа, который получил название "Американские истории ужасов", состоится на стриминговом сервисе Hulu 15 июля. Подробности сюжета и актерский состав пока не раскрываются.

Сейчас о новом сериале известно не много:

  • первый сезон получит 16 эпизодов продолжительностью в час каждый;
  • сам сериал получит формат антологии;
  • каждая серия шоу будет посвящена отдельной истории или городской легенде;
  • одну из серий срежиссирует талисман Мерфи – Сара Полсон;
  • в касте фигурирует довольно известный актер, звезда боевиков Дэнни Трехо.
Автор: Богдана Ткачук