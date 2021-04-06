Голливудские актеры нередко выбирают псевдоним в начале своей карьеры. Так случилось и в Тэнди Ньютон. Актриса заявила. что это была случайность, по которой люди все время называли ее неправильно.

В интервью журналу Тэнди Ньютон рассказала, что в начале ее работы в Голливуде авторы фильма сделали ошибку в ее имени. Именно так вместо Тендиве в Голливуде появилась Тэнди Ньютон .

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Сейчас актриса задумалась над тем, чтобы вернуть свое настоящее имя. Тендиве на языке шона, что распространен в Зимбабве, означает "любимая". Тэнди Ньютон настроена решительно на смену имени, о чем свидетельствует и ее заявление.

Это мое имя. И всегда он был моим именем. Я забираю обратно то, что принадлежит мне,

– заявила Тэнди Ньютон.

Кроме этого, актриса решила не скрывать, через какой именно фильм ей пришлось взять псевдоним. Речь шла о фильме "Флирт", вышедшем на экраны в 1991 году. Главную роль в ленте получила Николь Кидман. Но была ли опечатка в титрах "Флирта" случайной, или представители Голливуда так американизовалы имя Тендиве – неизвестно.

Сейчас в сети опубликовали обложку британского Vogue. Снимок с актрисой подписан ее новым именем Тендиве Ньютон.

Какие роли прославили Тэнди Ньютон

Голливудская актриса Тэнди Ньютон хорошо известна киноманам во всем мире. За десятки лет работы в Голливуде она снялась в успешных фильмах и сериалах, которые получили бешеную популярность. Так, Тэнди Ньютон можно увидеть в проектах:

"Миссия невыполнима 2"

"Интервью с вампиром"

"Хроники Риддика"

"Столкновение"

"В погоне за счастьем"

"Норбит"

"Рок-н-рольщик"

"Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть"

"Скорая помощь"

"За служебными обязанностями"

"Опасный бизнес"

"Соло"

"Мир "Дикий Запад" и др.

Энн Хэтэуэй тоже стремится изменить имя: причина

На самом деле Тэнди Ньютон – не единственная актриса, которая во время карантина заявила, что хочет изменить свое имя. Знаменитая Энн Хэтэуэй признавалась, что не в восторге от своего имени. По словам актрисы, так ее называла только мама, когда в детстве она делала что-то не так.

"Единственный человек, который называл меня Энн, – моя мать. Она делала это только тогда, когда по-настоящему злилась на меня. Поэтому каждый раз, когда я сейчас выхожу на публику, и кто-то обращается ко мне по имени, я думаю, что на меня собираютс кричать. Люди говорят: "Энн!" А я сразу думаю: "Что? Что я сделала вам?" – с юмором рассказывала актриса.