Тэнди Ньютон сменила свое имя: как теперь называется актриса
Голливудские актеры нередко выбирают псевдоним в начале своей карьеры. Так случилось и в Тэнди Ньютон. Актриса заявила. что это была случайность, по которой люди все время называли ее неправильно.
Источник:Vogue
В интервью журналу Тэнди Ньютон рассказала, что в начале ее работы в Голливуде авторы фильма сделали ошибку в ее имени. Именно так вместо Тендиве в Голливуде появилась Тэнди Ньютон .
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Сейчас актриса задумалась над тем, чтобы вернуть свое настоящее имя. Тендиве на языке шона, что распространен в Зимбабве, означает "любимая". Тэнди Ньютон настроена решительно на смену имени, о чем свидетельствует и ее заявление.
Кроме этого, актриса решила не скрывать, через какой именно фильм ей пришлось взять псевдоним. Речь шла о фильме "Флирт", вышедшем на экраны в 1991 году. Главную роль в ленте получила Николь Кидман. Но была ли опечатка в титрах "Флирта" случайной, или представители Голливуда так американизовалы имя Тендиве – неизвестно.
Сейчас в сети опубликовали обложку британского Vogue. Снимок с актрисой подписан ее новым именем Тендиве Ньютон.
Какие роли прославили Тэнди Ньютон
Голливудская актриса Тэнди Ньютон хорошо известна киноманам во всем мире. За десятки лет работы в Голливуде она снялась в успешных фильмах и сериалах, которые получили бешеную популярность. Так, Тэнди Ньютон можно увидеть в проектах:
- "Миссия невыполнима 2"
- "Интервью с вампиром"
- "Хроники Риддика"
- "Столкновение"
- "В погоне за счастьем"
- "Норбит"
- "Рок-н-рольщик"
- "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть"
- "Скорая помощь"
- "За служебными обязанностями"
- "Опасный бизнес"
- "Соло"
- "Мир "Дикий Запад" и др.
Энн Хэтэуэй тоже стремится изменить имя: причина
На самом деле Тэнди Ньютон – не единственная актриса, которая во время карантина заявила, что хочет изменить свое имя. Знаменитая Энн Хэтэуэй признавалась, что не в восторге от своего имени. По словам актрисы, так ее называла только мама, когда в детстве она делала что-то не так.
"Единственный человек, который называл меня Энн, – моя мать. Она делала это только тогда, когда по-настоящему злилась на меня. Поэтому каждый раз, когда я сейчас выхожу на публику, и кто-то обращается ко мне по имени, я думаю, что на меня собираютс кричать. Люди говорят: "Энн!" А я сразу думаю: "Что? Что я сделала вам?" – с юмором рассказывала актриса.
Это имя Энн Хэтэуэй выбрала в школьные годы, когда только начала сниматься в рекламах и эпизодических ролях. Тогда в агентстве спросили, как девушка хочет, чтобы ее называли. Энн назвала свое настоящее имя, о чем теперь жалеет.
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