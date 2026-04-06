В каком старом украинском сериале главную роль сыграла польская актриса

В 2010 году состоялась премьера сериала "Только любовь", в котором одну из главных ролей сыграла польская актриса Магдалена Гурская. Сериал, снятый на украинском языке, насчитывает аж 100 серий.

Хоть прошло уже много лет после выхода сериала, он до сих пор доступен онлайн. "Только любовь" можно посмотреть на Киевстар ТВ или на ютубе.

О чем сериал "Только любовь"?

Денис – успешный архитектор, который теряет жену в ужасной автокатастрофе. Теперь воспитание дочери Марии полностью ложится на его плечи. Девочка стремится найти новую избранницу для отца.

В жизни отца и дочери появляется певица Альбина. Она влюбляется в Дениса, однако Маша не принимает женщину. Позже мужчина знакомится с учительницей английского языка Ольгой.

Между Денисом и Ольгой возникают чувства, но Альбина не намерена отказываться от мужчины, поэтому разрабатывает план, чтобы избавиться от соперницы.

Кто снялся в сериале?

Магдалену Гурскую озвучивала украинская актриса Людмила Ардельян. Кроме нее, главные роли в сериале сыграли:

Александр Никитин (Денис)

Виктория Литвиненко (Альбина)

Алиса Лукшина (Маша)

Владимир Миненко (Виктор, брат Дениса)

Екатерина Кузнецова (Алина, сестра Альбины)

Также к актерскому составу присоединились Алексей Вертинский, Владимир Заднепровский, Лариса Руснак, Михаил Кукуюк, Леся Самаева, Валентин Томусяк и другие.

