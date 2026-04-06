Хоть прошло уже много лет после выхода сериала, он до сих пор доступен онлайн. "Только любовь" можно посмотреть на Киевстар ТВ или на ютубе. О чем сериал, читайте на сайте 24 Канала.
О чем сериал "Только любовь"?
Денис – успешный архитектор, который теряет жену в ужасной автокатастрофе. Теперь воспитание дочери Марии полностью ложится на его плечи. Девочка стремится найти новую избранницу для отца.
В жизни отца и дочери появляется певица Альбина. Она влюбляется в Дениса, однако Маша не принимает женщину. Позже мужчина знакомится с учительницей английского языка Ольгой.
Между Денисом и Ольгой возникают чувства, но Альбина не намерена отказываться от мужчины, поэтому разрабатывает план, чтобы избавиться от соперницы.
Кто снялся в сериале?
Магдалену Гурскую озвучивала украинская актриса Людмила Ардельян. Кроме нее, главные роли в сериале сыграли:
- Александр Никитин (Денис)
- Виктория Литвиненко (Альбина)
- Алиса Лукшина (Маша)
- Владимир Миненко (Виктор, брат Дениса)
- Екатерина Кузнецова (Алина, сестра Альбины)
Также к актерскому составу присоединились Алексей Вертинский, Владимир Заднепровский, Лариса Руснак, Михаил Кукуюк, Леся Самаева, Валентин Томусяк и другие.
"Сокровища" – события сериала происходят в небольшом городке, куда приезжает Вера, чтобы начать жизнь сначала. Там она встречает капитана полиции Богдана, который хочет найти настоящего убийцу отца. Изменить судьбу героев может таинственный клад времен Второй мировой войны.
"Белла Вита" – дизайнер Вита Бондарчук заключает сделку с влиятельным бизнесменом Владиславом Сикорским. Она должна сыграть роль его невесты перед важными деловыми партнерами. Договоренность, которая должна была действовать всего несколько часов, затягивается. Возникнут ли между героями настоящие чувства?