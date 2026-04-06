Хоть прошло уже много лет после выхода сериала, он до сих пор доступен онлайн. "Только любовь" можно посмотреть на Киевстар ТВ или на ютубе. О чем сериал, читайте на сайте 24 Канала.

О чем сериал "Только любовь"?

Денис – успешный архитектор, который теряет жену в ужасной автокатастрофе. Теперь воспитание дочери Марии полностью ложится на его плечи. Девочка стремится найти новую избранницу для отца.

В жизни отца и дочери появляется певица Альбина. Она влюбляется в Дениса, однако Маша не принимает женщину. Позже мужчина знакомится с учительницей английского языка Ольгой.

Между Денисом и Ольгой возникают чувства, но Альбина не намерена отказываться от мужчины, поэтому разрабатывает план, чтобы избавиться от соперницы.

"Только любовь", 1 и 2 серии: смотрите видео онлайн

Кто снялся в сериале?

Магдалену Гурскую озвучивала украинская актриса Людмила Ардельян. Кроме нее, главные роли в сериале сыграли:

Александр Никитин (Денис)

Виктория Литвиненко (Альбина)

Алиса Лукшина (Маша)

Владимир Миненко (Виктор, брат Дениса)

Екатерина Кузнецова (Алина, сестра Альбины)

Также к актерскому составу присоединились Алексей Вертинский, Владимир Заднепровский, Лариса Руснак, Михаил Кукуюк, Леся Самаева, Валентин Томусяк и другие.

