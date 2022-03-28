Том Фелтон из "Гарри Поттера" поддержал Украину

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, поддержал Украину. Он опубликовал видео, под которым оставил ссылку на страницу Razom for Ukraine.

Мировые звезды не остаются в стороне от гибели украинцев в жестокой войне, которую развязала Россия. Уже не первый раз Украину поддержал Том Фелтон, который является звездой серии фильмов "Гарри Поттер".

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Том Фелтон поддержал Украину Актер активно ведет страницу в инстаграмме, часто публикует видео, на которых поет. На одном из недавних роликов Том поддержал Украину. Он оставил в подписи к видео ссылку на страницу Razom for Ukraine – некоммерческой организации, которая поддерживает украинцев.

Том Фелтон поддержал украинцев: смотрите видео онлайн

Ранее актер также выражал свою поддержку в сообщениях: "Посылаю солидарность и молитвы всему украинскому народу, всем в России, кто мужественно противостоял этим нападениям, и всем, кто пострадал. Мы с вами".



Том Фелтон поддержал Украину / Фото с инстаграмма актера



Том Фелтон поддержал Украину / Фото с инстаграмма актера