Мировые звезды не остаются в стороне от гибели украинцев в жестокой войне, которую развязала Россия. Уже не первый раз Украину поддержал Том Фелтон, который является звездой серии фильмов "Гарри Поттер".
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Том Фелтон поддержал Украину
Актер активно ведет страницу в инстаграмме, часто публикует видео, на которых поет. На одном из недавних роликов Том поддержал Украину. Он оставил в подписи к видео ссылку на страницу Razom for Ukraine – некоммерческой организации, которая поддерживает украинцев.
Том Фелтон поддержал украинцев: смотрите видео онлайн
Ранее актер также выражал свою поддержку в сообщениях: "Посылаю солидарность и молитвы всему украинскому народу, всем в России, кто мужественно противостоял этим нападениям, и всем, кто пострадал. Мы с вами".
Том Фелтон поддержал Украину / Фото с инстаграмма актера
Том Фелтон поддержал Украину / Фото с инстаграмма актера