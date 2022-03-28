Світові зірки не залишаються осторонь гибелі українців у жорстокій війні, яку розв'язала Росія. Вже не вперше Україну підтримав Том Фелтон, який є зіркою серії фільмів "Гаррі Поттер".

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Том Фелтон підтримав Україну Актор активно веде сторінку в інстаграмі, часто публікує там відео, на яких співає. На одному з недавніх роликів Том підтримав Україну. Він залишив у підписі до відео посилання на сторінку Razom for Ukraine – некомерційної організації, яка підтримує українців.

Том Фелтон підтримав українців: дивіться відео онлайн

Раніше актор також висловлював свою підтримку в дописах: "Посилаю солідарність та молитви всьому українському народу, всім у Росії, хто мужньо протистояв цим нападам, і всім, хто постраждав. Ми з вами".



Том Фелтон підтримав Україну / Фото з інстаграму актора



Том Фелтон підтримав Україну / Фото з інстаграму актора