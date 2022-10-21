Новая экранизация получила название "Мужчина по имени Отто". Режиссером фильма стал Марк Форстер, ранее работавший в проекте "Кристофер Робин" и над другими лентами в жанре комедии, драмы, экшн.

Вас может заинтересовать Самые интересные премьеры ноября 2022 года, которые вы точно запомните

"Мужчина по имени Отто": сюжет и трейлер

Фильм будет рассказывать о буднях старого мужчины-ворчуна, единственная радость которого заключается в том, чтобы критиковать и осуждать своих раздраженных соседей. Главный герой настолько озабочен своим бытием, что, выйдя на пенсию и пережив смерть жены, пытается совершить самоубийство. Ирония в том, что всякий раз, когда он пытается это сделать, что-то ему препятствует.

Однажды по соседству появляется молодая семья. Это приводит к неожиданной дружбе, которая перевернет его мир с ног на голову.

"Мужчина по имени Отто" 2023: смотрите трейлер

Роман-бестселлер "Мужчина по имени Уве" стал литературным дебютом популярного шведского писателя, журналиста и блогера Фредрика Бакмана. Бестселлер вышел в свет в 2012 году и сразу стал любимым многих. Как сообщает The New York Times , за первые четыре года книгу продали в тираже более 2,8 миллионов экземпляров во всем мире.

В 2015 году шведский режиссер и сценарист Ханнес Холм решил снять одноименный фильм о буднях старого мужчины-ворчуна. Некоторые поклонники мира кино пишут, что лента никогда не сравнится с книгой, а другие считают ее великолепной, чувственной и исполненной настоящих, неподдельных эмоций. Это хорошие показатели, надеемся, что голливудская экранизация с Томом Генксом в главной роли не разочарует зрителей.