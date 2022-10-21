Нова екранізація отримала назву "Чоловік на ім’я Отто". Режисером фільму став Марк Форстер, який раніше працював у проєкті "Крістофер Робін" та над іншими стрічками в жанрі комедії, драми, екшн.

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"Чоловік на ім’я Отто": сюжет та трейлер

Фільм розповідатиме про будні старого чоловіка-буркотуна, єдина радість якого полягає в тому, щоб критикувати та засуджувати своїх роздратованих сусідів. Головний герой настільки переймається своїм буттям, що, вийшовши на пенсію та переживши смерть дружини, намагається вчинити самогубство. Іронія в тому, що кожного разу, коли він пробує це зробити, щось йому перешкоджає.

Одного разу по сусідству з’являється молода родина. Це призводить до несподіваної дружби, яка переверне його світ із ніг на голову.

"Чоловік на ім’я Отто" 2023: дивіться трейлер

Роман-бестселер "Чоловік на ім’я Уве" став літературним дебютом популярного шведського письменника, журналіста та блогера Фредріка Бакмана. Бестселер побачив світ у 2012 році й одразу став улюбленим багатьох. Як повідомляє The New York Times, за перші чотири роки книгу продали у накладі понад 2,8 мільйона примірників у всьому світі.

У 2015 році шведський режисер і сценарист Ханнес Холм вирішив зняти однойменний фільм про будні старого чоловіка-буркотуна. Деякі шанувальники світу кіно пишуть, що стрічка ніколи не зрівняється з книгою, а інші вважають її чудовою, чуттєвою і сповненою справжніх, непідробних емоцій. Це хороші показники, сподіваємося, що голлівудська екранізація із Томом Генксом у головній ролі не розчарує глядачів.